Visolajský: Tvrdenie, že mzdy, ktoré vyrokovalo LOZ, zadlžili nemocnice, je hoax
Tvrdenia, že mzdy zdravotníkov, ktoré Lekárske odborové združenie (LOZ) vyrokovalo s vládou, zadlžili nemocnice, označil predseda LOZ Peter Visolajský za hoax.
Zdôraznil, že dohoda v oblasti miezd je každoročne krytá v rozpočte zdravotníctva. Pre TASR to uviedol v reakcii na obavy Asociácie nemocníc Slovenska (ANS), podľa ktorej hrozí vo viacerých nemocniciach prepúšťanie a zatváranie oddelení, pričom asociácia to spája so zmluvou, ktorú minulý rok uzavrel rezort zdravotníctva s lekárskymi odborármi.
„Náklady na mzdy zdravotníkov, ktoré určuje zákon, sú kryté v rozpočte zdravotníctva, teda štát na tieto mzdy, aké určuje zákon pre sestry, lekárov a ostatných zdravotníkov, každoročne pošle peniaze do zdravotných poisťovní a tie to majú rozdeliť nemocniciam. Ak by takýto zákon o mzde, ktorý vyrokovalo LOZ, neexistoval, tak by mzdy zdravotníkov v nemocniciach neboli kryté v rozpočte a nemocnice by mali oveľa horšiu pozíciu na zabezpečenie ich krytia,“ uviedol Visolajský.
Za problémami bratislavskej Univerzitnej nemocnice s poliklinikou Milosrdní bratia podľa neho nestoja mzdové náklady zdravotníkov, ale nastavenie platieb od zdravotných poisťovní. „Scenár je taký, že finančná skupina má záujem o nemocnicu, tak je najprv finančne podvyživovaná nevýhodnými platbami od zdravotných poisťovní. Je dosadený riaditeľ, ktorý problémy nemocnice prehĺbi, pozatvára oddelenia, o ktoré finančná skupina nemá záujem, a nemocnicu rozšafnými investíciami ešte viac zadlží,“ myslí si predseda.
Majiteľ nemocnice sa potom podľa Visolajského dostane do zlej finančnej situácie a následne sa objaví investor - finančná skupina, ktorá zadlžené zariadenie odkúpi za symbolickú cenu. Dodal, že po zmene vlastníka potom získa od zdravotných poisťovní vyššie úhrady. „Po prevedení nemocnice na finančnú skupinu sú všetci prekvapení, aké zvýšenie dostane daná nemocnica odrazu od poisťovní,“ podotkol.
Nemocnica Milosrdných bratov plánuje hromadne prepustiť približne 90 zamestnancov. Ako uviedla, prechádza náročným obdobím, preto jej zriaďovateľ rozhodol o reprofilizácii. Tá má upraviť štruktúru poskytovanej zdravotnej starostlivosti tak, aby bola činnosť nemocnice finančne udržateľná a mohla pokračovať v poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
ANS v tejto súvislosti vyjadrila obavy zo zhoršujúcej sa situácie v nemocniciach a upozornila, že podobný scenár môže hroziť aj ďalším zdravotníckym zariadeniam na Slovensku. Asociácia tvrdí, že ide o priamy dôsledok zmluvy, ktorú minulý rok uzavrel rezort zdravotníctva s LOZ.
