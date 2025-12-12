  • Články
Miss Fínska prišla o svoj titul kvôli rasistickému škandálu

  • DNES - 17:21
  • Helsinki
Úradujúca Miss Fínska Sarah Dzafceová prišla o titul kráľovnej krásy v súvislosti s rasistickým škandálom, oznámili vo štvrtok na tlačovej konferencii oznámili organizátori súťaže. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Organizátori ďalej zdôraznili, že neakceptujú žiadnu formu rasizmu ani diskriminácie. Zároveň sa vo svojom vyhlásení za spôsobený incident ospravedlnili.

Podľa fínskeho webu Yle sa nedávno na sociálnej sieti objavila fotografia Dzafceovej, na ktorej si prstami naťahuje očné viečka. Fotku sprevádzal aj popis, ktorý podľa webu znamená niečo ako „ísť jesť s Číňanom“. Toto gesto bolo širokou verejnosťou vnímané ako hanlivé voči Aziatom.

Žena sa najskôr bránila tým, že si len masírovala očné spánky „kvôli silným bolestiam hlavy“. Na tlačovej konferencii sa však za incident ospravedlnila. „Rasizmus je absolútne neprijateľný,“ povedala.

Za novú Miss krajiny už vyhlásili Taru Lehtonenovú, ktorá sa pôvodne umiestnila na druhom mieste.

Sľubujem, že tento titul budem nosiť s hrdosťou a hlbokou úctou,“ prisľúbila Lehtonenová na sociálnej sieti Instagram.

Zdroj: Info.sk, TASR
