Kuriérska spoločnosť hlási plošný výpadok systémov, doručovanie zásielok je narušené
Známa kuriérska firma intenzívne hľadá riešenie.
Kuriérska spoločnosť DPD na Slovensku dnes čelí plošnému technickému výpadku svojich interných systémov. Kríza má priamy dopad na doručovanie zásielok, ktoré je aktuálne narušené.
Informáciu potvrdila samotná spoločnosť DPD prostredníctvom svojho oficiálneho facebookového profilu, kde vydala oznam pre svojich zákazníkov. „Aktuálne registrujeme plošný výpadok systémov DPD na Slovensku, ktorý má vplyv aj na doručovanie zásielok,“ uviedla spoločnosť.
Výpadok zaznamenal portál DPD a e-shopy nie sú schopné vypísať balíky. Zákazníci hlásia, že nefungujú ani samoobslužné boxy DPD a nemôžu si tak vyzdvihnúť zásielky. Viacerým zákazníkom neprišli PIN kódy k vyzdvihnutiu balíkov. Kuriéri hlásia, že u nich nie je možné zaplatiť balík na dobierku platobnou kartou, len v hotovosti.
Technici a IT oddelenie spoločnosti pracujú na odstránení príčiny výpadku, ktorý narúša bežnú prevádzku a logistické procesy. DPD však nešpecifikovala rozsah, ani predpokladaný čas obnovenia plnej funkčnosti systémov.
Spoločnosť sa zároveň ospravedlnila za vzniknuté komplikácie a požiadala zákazníkov o trpezlivosť, kým sa situáciu podarí stabilizovať. Zákazníci musia počítať s meškaním a obmedzeniami v doručovaní.
Visolajský: Tvrdenie, že mzdy, ktoré vyrokovalo LOZ, zadlžili nemocnice, je hoax
Tvrdenia, že mzdy zdravotníkov, ktoré Lekárske odborové združenie vyrokovalo s vládou, zadlžili nemocnice, označil predseda LOZ Peter Visolajský za hoax.
Fico víta prelomenie veta prezidenta pri zákone o zmene ÚOO, v ďalších voľbách Pellegriniho nepodporí
Premiér Robert Fico víta prelomenie veta prezidenta Petra Pellegriniho v prípade zákona týkajúceho sa transformácie Úradu na ochranu oznamovateľov na nový úrad v parlamente.
SOS/BirdLife sa obáva ohrozenia biotopu chavkoša nočného, Lesy SR to odmietajú
Štátny podnik Lesy SR zásadne odmieta tvrdenia o zničení biotopu, hovorí o odbornom postupe v plnom súlade s ochranou prírody.
Polícia pátra po nezvestnom seniorovi, odišiel z centra sociálnych služieb len v papučiach
Polícia vyhlásila pátranie po klientovi CSS.