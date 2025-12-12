  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 12.12.2025Meniny má Otília
Bratislava

Kuriérska spoločnosť hlási plošný výpadok systémov, doručovanie zásielok je narušené

  • DNES - 16:12
  • Bratislava
Kuriérska spoločnosť hlási plošný výpadok systémov, doručovanie zásielok je narušené

Známa kuriérska firma intenzívne hľadá riešenie.

Kuriérska spoločnosť DPD na Slovensku dnes čelí plošnému technickému výpadku svojich interných systémov. Kríza má priamy dopad na doručovanie zásielok, ktoré je aktuálne narušené.

Informáciu potvrdila samotná spoločnosť DPD prostredníctvom svojho oficiálneho facebookového profilu, kde vydala oznam pre svojich zákazníkov. „Aktuálne registrujeme plošný výpadok systémov DPD na Slovensku, ktorý má vplyv aj na doručovanie zásielok,“ uviedla spoločnosť.

Výpadok zaznamenal portál DPD a e-shopy nie sú schopné vypísať balíky. Zákazníci hlásia, že nefungujú ani samoobslužné boxy DPD a nemôžu si tak vyzdvihnúť zásielky. Viacerým zákazníkom neprišli PIN kódy k vyzdvihnutiu balíkov. Kuriéri hlásia, že u nich nie je možné zaplatiť balík na dobierku platobnou kartou, len v hotovosti.

Technici a IT oddelenie spoločnosti pracujú na odstránení príčiny výpadku, ktorý narúša bežnú prevádzku a logistické procesy. DPD však nešpecifikovala rozsah, ani predpokladaný čas obnovenia plnej funkčnosti systémov.

Spoločnosť sa zároveň ospravedlnila za vzniknuté komplikácie a požiadala zákazníkov o trpezlivosť, kým sa situáciu podarí stabilizovať. Zákazníci musia počítať s meškaním a obmedzeniami v doručovaní.

Zdroj: Info.sk, facebook.com/DPD.SK
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Visolajský: Tvrdenie, že mzdy, ktoré vyrokovalo LOZ, zadlžili nemocnice, je hoax

Visolajský: Tvrdenie, že mzdy, ktoré vyrokovalo LOZ, zadlžili nemocnice, je hoax

DNES - 17:31Domáce

Tvrdenia, že mzdy zdravotníkov, ktoré Lekárske odborové združenie vyrokovalo s vládou, zadlžili nemocnice, označil predseda LOZ Peter Visolajský za hoax.

Fico víta prelomenie veta prezidenta pri zákone o zmene ÚOO, v ďalších voľbách Pellegriniho nepodporí

Fico víta prelomenie veta prezidenta pri zákone o zmene ÚOO, v ďalších voľbách Pellegriniho nepodporí

DNES - 17:11Domáce

Premiér Robert Fico víta prelomenie veta prezidenta Petra Pellegriniho v prípade zákona týkajúceho sa transformácie Úradu na ochranu oznamovateľov na nový úrad v parlamente.

SOS/BirdLife sa obáva ohrozenia biotopu chavkoša nočného, Lesy SR to odmietajú

SOS/BirdLife sa obáva ohrozenia biotopu chavkoša nočného, Lesy SR to odmietajú

DNES - 15:52Domáce

Štátny podnik Lesy SR zásadne odmieta tvrdenia o zničení biotopu, hovorí o odbornom postupe v plnom súlade s ochranou prírody.

Vosveteit.sk
Americké letectvo chce stovky lacných dronov do boja. Northrop Grumman ukázal stroj, ktorý má chrániť F-35 aj F-22Americké letectvo chce stovky lacných dronov do boja. Northrop Grumman ukázal stroj, ktorý má chrániť F-35 aj F-22
POZOR! Tento program máš v počítači a je deravý. Hackeri ho už aktívne zneužívajú, varuje úrad. Okamžite ho aktualizuj!POZOR! Tento program máš v počítači a je deravý. Hackeri ho už aktívne zneužívajú, varuje úrad. Okamžite ho aktualizuj!
Hackeri nemusia nič lámať. Slováci im dávajú prístup sami a netušia o tom. Toto robí väčšina ľudíHackeri nemusia nič lámať. Slováci im dávajú prístup sami a netušia o tom. Toto robí väčšina ľudí
Xiaomi ide do boja s Google a OpenAI. Takto má fungovať Mi Chat AI v telefónoch a domácnostiXiaomi ide do boja s Google a OpenAI. Takto má fungovať Mi Chat AI v telefónoch a domácnosti
Učebnice čaká veľká zmena: Vnútro Zeme nie je pevná guľa železa. Vedci odhalili skrytý stav hmoty v jadreUčebnice čaká veľká zmena: Vnútro Zeme nie je pevná guľa železa. Vedci odhalili skrytý stav hmoty v jadre
POZOR! Objavil sa nový phishing „Spiderman“, ktorý klonuje desiatky európskych bánk vrátane našich bez jedinej chybyPOZOR! Objavil sa nový phishing „Spiderman“, ktorý klonuje desiatky európskych bánk vrátane našich bez jedinej chyby
AKTUÁLNE: Android telefóny trápi nový ransomvér DroidLock. Dokáže ťa odfotiť, ukradnúť heslá a úplne zablokovať zariadenieAKTUÁLNE: Android telefóny trápi nový ransomvér DroidLock. Dokáže ťa odfotiť, ukradnúť heslá a úplne zablokovať zariadenie
Moskva znervóznela, Zelenskyj potvrdil prelomovú zbraň. Žiadne obmedzenia Západu, Ukrajina nasadila balistickú raketu SapsanMoskva znervóznela, Zelenskyj potvrdil prelomovú zbraň. Žiadne obmedzenia Západu, Ukrajina nasadila balistickú raketu Sapsan
Adobe uzatvára spoluprácu s OpenAI: V ChatGPT dostaneš zadarmo profesionálne grafické nástroje, ktoré môžeš ovládať prirodzenou rečouAdobe uzatvára spoluprácu s OpenAI: V ChatGPT dostaneš zadarmo profesionálne grafické nástroje, ktoré môžeš ovládať prirodzenou rečou
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP