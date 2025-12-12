  • Články
Piatok, 12.12.2025
SOS/BirdLife sa obáva ohrozenia biotopu chavkoša nočného, Lesy SR to odmietajú

Slovenská ornitologická spoločnosti/BirdLife Slovensko (SOS/BirdLife Slovensko) sa obáva vážneho poškodenia jedného z posledných stabilných hniezdísk chavkoša nočného na Slovensku v dôsledku výrubu lesného porastu v Chránenom vtáčom území (CHVÚ) Kráľová. Štátny podnik Lesy SR zásadne odmieta tvrdenia o „zničení biotopu“, hovorí o odbornom postupe v plnom súlade s ochranou prírody.

Tento zásah, hoci vykonaný mimo hniezdneho obdobia, predstavuje závažný problém pre ochranu prírody a predmet ochrany chráneného územia, keďže bezprecedentne ohrozuje polovicu hniezdnych biotopov v CHVÚ Kráľová a jednu z desiatich slovenských kolónií tohto veľmi vzácneho druhu. Ťažba zastala tesne pri hniezdach a zatiaľ možno len zázrakom neboli vyrúbané aj hniezdne stromy,“ priblížila Zuzana Lackovičová z SOS/BirdLife Slovensko. Avizovala aj podnet na príslušný okresný úrad, aby ťažbu v danom poraste zakázal a zostávajúca časť porastu zostala nedotknutá.

Ťažba prebehla striktne v súlade so zákonným režimom CHVÚ Kráľová a schváleným Programom starostlivosti o les, pričom bola vykonaná mimo hniezdneho obdobia a po overení, že sa v poraste aktuálne nenachádza žiadna kolónia chavkoša nočného ani iných cieľových druhov,“ reagovala Laura Tettingerová z internej a externej komunikácie Lesov SR. Ide podľa jej slov o riadne plánované opatrenie v poraste do 50 rokov, po ktorom je plánovaná výsadba na celej ploche. „Tvrdenia o ohrození polovice hniezdnych lokalít preto nezodpovedajú realite, keďže zásah neprebiehal v aktívnom biotope a rešpektoval všetky legislatívne limity. Lesy SR postupovali odborne a v plnom súlade s ochranou prírody,“ dodala.

SOS/BirdLife Slovensko v CHVÚ Kráľová dlhodobo monitoruje a sleduje vývoj cieľových druhov. V zasiahnutej kolónii bolo počas hniezdnej sezóny v roku 2025 zaznamenaných 70 hniezd chavkošov nočných s mláďatami a 50 hniezd volaviek popolavých s mláďatami. Oba druhy sú chránené, chavkoš nočný je vzácnejším druhom, pre ktorý sa vyhlasujú aj chránené vtáčie územia vrátane CHVÚ Kráľová.

