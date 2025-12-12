SHMÚ varuje pred počasím cez víkend, výstraha platí pre celé Slovensko

  • Články
Bratislava

Výstrahy platia na celom Slovensku od piatkového popoludnia.

Na celom Slovensku platia od piatkového popoludnia výstrahy prvého stupňa pred hmlou. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje pred zníženou dohľadnosťou na 50 až 200 metrov. Informoval o tom na webe.

Výstrahy platia predbežne aj počas celej soboty (13. 12.) a nedele (14. 12.). „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ upozornil SHMÚ.

Zdroj: Info.sk, TASR
