Nemecko obvinilo Rusko zo zasahovania do volieb a kyberútokov na letecký úrad

Nemecké ministerstvo zahraničia v piatok oznámilo, že identifikovalo dve ruské kybernetické operácie zamerané na riadenie letovej prevádzky a dezinformačnú kampaň počas februárových spolkových volieb. Predvolalo si preto ruského veľvyslanca v Berlíne Sergeja Nečajeva, píše TASR podľa správ agentúr AFP a DPA.

Kybernetický útok na riadenie leteckej prevádzky v auguste 2024 teraz môžeme jednoznačne pripísať hackerskému kolektívu APT28, známemu aj ako Fancy Bear. Naše zistenia dokazujú, že za tento útok je zodpovedná ruská vojenská spravodajská služba GRU,“ uviedol hovorca nemeckého rezortu diplomacie.

Po druhé, teraz môžeme definitívne vyhlásiť, že Rusko sa prostredníctvom kampane Storm 1516 snažilo ovplyvniť a destabilizovať posledné spolkové voľby,“ dodal hovorca s tým, že Nemecko „prijme v úzkej spolupráci s európskymi partnermi sériu protiopatrení, aby Rusko zaplatilo za svoje hybridné akcie“. Podľa rezortu diplomacie Berlín podporí „nové individuálne sankcie proti hybridným aktérom na európskej úrovni“.

Dva dni pred nemeckými parlamentnými voľbami 23. februára nemecká vláda oznámila, že bezpečnostné orgány majú dôkazy o tom, že falošné videá o údajných manipuláciách s hlasovaním boli súčasťou ruskej dezinformačnej kampane.

Agentúra AFP píše, že európske štáty zažívajú sériu kybernetických útokov, dezinformačných kampaní, incidentov s dronmi, sabotážami či špionážou, ktorú pripisujú ruskej hybridnej vojne proti Európe.

Zdroj: Info.sk, TASR
