Rakúsko predlžuje kontroly na hraniciach so SR do leta budúceho roka

Rakúsko predlžuje kontroly na hraniciach so SR do leta budúceho roka

Rakúsko predĺži kontroly na hraniciach so susedným Českom, Slovenskom, Maďarskom a Slovinskom o ďalších šesť mesiacov, teda do júna budúceho roka. Oznámil to v piatok rakúsky minister vnútra Gerhard Karner, informuje TASR podľa agentúry APA a stanice ORF.

Karner na tlačovej konferencii oznámil novú organizáciu správy hraníc, ktorá sa namiesto statických kontrol na priechodoch v budúcnosti zameria na pohraničné oblasti. Dôvodom sú klesajúce počty osôb zadržaných priamo na hraniciach.

Kontroly sa prispôsobia novej situácii aj v prípade zmienených štyroch krajinách vrátane Slovenska. „Aj tu budeme v budúcnosti vykonávať menej kontrol na hranici, ale viac v pohraničnej oblasti,“ povedal Karner.

Cieľom reorganizácie je podľa ministra efektívnejšia a flexibilnejšia ochrana hraníc, tiež sa zníži počet vojakov, ktorí pomáhajú s jej strážením.

Rakúska ministerka obrany Klaudia Tannerová uviedla, že asistenčná operácia armády bude predĺžená, mala by však byť viac prispôsobená situácii. Podľa jej slov ide len o dočasné opatrenie a v budúcnosti môže byť potrebná v menšom rozsahu. Aktuálne je nasadených 510 vojakov v spolkovej krajine Burgenland.

Generálny riaditeľ pre verejnú bezpečnosť Franz Ruf vyzdvihol policajnú jednotku Puma, ktorá má na starosti ochranu hraníc. V budúcnosti budú podľa neho viac využívané aj drony, vrtuľníky alebo termovízne kamery. Poskytne to obraz o situácii v reálnom čase a výsledky analýzy budú potom základom pre boj proti nelegálnej migrácii.

Zdroj: Info.sk, TASR
