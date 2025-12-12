Prezident ani po prelomení veta zákon o zmene ÚOO nepodpíše
Prezident SR Peter Pellegrini ani po prelomení veta zákon o zmene Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad nepodpíše. Uviedol to vo videu na sociálnej sieti.
„Som rozhodnutý, že ani po prelomení veta zákon o zrušení ÚOO nepodpíšem z dôvodov, ktoré pretrvávajú aj naďalej,“ zdôraznil.
Upozornil zároveň, že sa pri svojom rozhodnutí neriadi a nebude riadiť želaniami či očakávaniami koalície ani opozície. „Budem sa riadiť právnymi a demokratickými princípmi a budovaním takého renomé Slovenska, ktoré bude vzbudzovať rešpekt u partnerov v medzinárodných inštitúciách,“ uviedol.
Zároveň ostro odsúdil „gladiátorskú arénu“ a „nekultúrne divadlo“ v súvislosti so schválením novely Trestného zákona v parlamente. „Jedna z kľúčových inštitúcií utrpela morálne rany, ktoré naštrbili dôveru u občanov Slovenska,“ upozornil. Odmieta legitimizáciu násilia vyšším morálnym princípom. „To neguje samotný morálny princíp,“ poznamenal. Neobstojí uňho ani bagatelizácia toho, čo sa stalo, poukazovaním na podobné prípady v zahraničí. V obave o stupňovanie i podnecovanie verbálneho i fyzického násilia vyzval k návratu k racionálnemu politického dialógu.
