  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 12.12.2025Meniny má Otília
Bratislava

Ušakov: Celý Donbas je ruským územím

  • DNES - 12:17
  • Moskva
Ušakov: Celý Donbas je ruským územím

Poradca ruského prezidenta pre zahraničnú politiku Jurij Ušakov v piatok vyhlásil, že celý ukrajinský región Donbas patrí Rusku.

Reagoval na otázku ruského reportéra o návrhu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na referendum o územných ústupkoch. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.

Postavenie regiónu Donbas, ktorý spolu tvoria ukrajinská Donecká a Luhanská oblasť, je kľúčovým sporným bodom v rozhovoroch o mierovom riešení ruskej vojny na Ukrajine.

Ušakov sa v odpovedi na otázku novinára odvolával na ruskú ústavu, podľa ktorej je tento región ruským územím. „Celý Donbas je ruský,“ zdôraznil. Podľa denníka Kommersant tiež povedal, že prímerie na Ukrajine bude možné po tom, ako sa z tejto oblasti stiahnu ukrajinské sily. „Ak nie rokovaniami, potom vojenskými prostriedkami, toto územie sa dostane pod plnú kontrolu Ruskej federácie,“ uviedol.

Poradca priblížil, že Moskva dosiaľ nevidela upravené americké návrhy, vypracované po najnovších rozhovoroch Spojených štátov s Ukrajinou, podľa jeho slov ich však nemusí vnímať priaznivo. „Keď ich uvidíme, nemusí sa nám páčiť veľa vecí, takto to vnímam,“ doplnil Ušakov s tým, že Kremeľ potrebuje vidieť aj výsledok očakávaných víkendových rokovaní európskych a ukrajinských predstaviteľov.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok potvrdil, že Kyjev poslal Spojený štátom aktualizovanú verziu mierového plánu. Dodal, že USA trvajú na vytvorení demilitarizovanej „voľnej ekonomickej zóny“ medzi ruskými a ukrajinskými jednotkami na východe Ukrajiny ako súčasť urovnania vojnového konfliktu.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Orbán: Obídenie maďarského veta v EÚ znamená koniec systému právneho štátu

Orbán: Obídenie maďarského veta v EÚ znamená koniec systému právneho štátu

DNES - 10:05Zahraničné

V piatok sa začne písomné hlasovanie, ktoré „spôsobí Únii nenapraviteľné škody“, uviedol na Facebooku predseda maďarskej vlády Viktor Orbán.

Na vstupenke do národných parkov má byť po novom Trump, zákon žiada prírodu

Na vstupenke do národných parkov má byť po novom Trump, zákon žiada prírodu

DNES - 9:47Zahraničné

Americká environmentálna skupina Centrum pre biologickú diverzitu sa žalobou snaží zabrániť, aby americké ministerstvo vnútra umiestnilo Trumpovu podobizeň na celoročné vstupenky do národných parkov v USA.

EÚ v piatok rozhodne o pláne na časovo neobmedzené zmrazenie ruských aktív

EÚ v piatok rozhodne o pláne na časovo neobmedzené zmrazenie ruských aktív

DNES - 9:39Zahraničné

Vlády členských krajín Európskej Únie sa chcú v piatok dohodnúť, že prostredníctvom väčšinového hlasovania vytvoria právny základ na časovo neobmedzené zmrazenie ruských aktív v Európe.

Szijjártó vyzval Rutteho, aby „prestal podnecovať vojnové napätie“

Szijjártó vyzval Rutteho, aby „prestal podnecovať vojnové napätie“

DNES - 9:27Zahraničné

Maďarský minister zahraničných vecí označil vyjadrenia generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho v Berlíne za „jasný signál, že všetci v Bruseli sa postavili proti mierovému úsiliu amerického prezidenta Donalda Trumpa“.

Vosveteit.sk
POZOR! Tento program máš v počítači a je deravý. Hackeri ho už aktívne zneužívajú, varuje úrad. Okamžite ho aktualizuj!POZOR! Tento program máš v počítači a je deravý. Hackeri ho už aktívne zneužívajú, varuje úrad. Okamžite ho aktualizuj!
Hackeri nemusia nič lámať. Slováci im dávajú prístup sami a netušia o tom. Toto robí väčšina ľudíHackeri nemusia nič lámať. Slováci im dávajú prístup sami a netušia o tom. Toto robí väčšina ľudí
Xiaomi ide do boja s Google a OpenAI. Takto má fungovať Mi Chat AI v telefónoch a domácnostiXiaomi ide do boja s Google a OpenAI. Takto má fungovať Mi Chat AI v telefónoch a domácnosti
Učebnice čaká veľká zmena: Vnútro Zeme nie je pevná guľa železa. Vedci odhalili skrytý stav hmoty v jadreUčebnice čaká veľká zmena: Vnútro Zeme nie je pevná guľa železa. Vedci odhalili skrytý stav hmoty v jadre
POZOR! Objavil sa nový phishing „Spiderman“, ktorý klonuje desiatky európskych bánk vrátane našich bez jedinej chybyPOZOR! Objavil sa nový phishing „Spiderman“, ktorý klonuje desiatky európskych bánk vrátane našich bez jedinej chyby
AKTUÁLNE: Android telefóny trápi nový ransomvér DroidLock. Dokáže ťa odfotiť, ukradnúť heslá a úplne zablokovať zariadenieAKTUÁLNE: Android telefóny trápi nový ransomvér DroidLock. Dokáže ťa odfotiť, ukradnúť heslá a úplne zablokovať zariadenie
Moskva znervóznela, Zelenskyj potvrdil prelomovú zbraň. Žiadne obmedzenia Západu, Ukrajina nasadila balistickú raketu SapsanMoskva znervóznela, Zelenskyj potvrdil prelomovú zbraň. Žiadne obmedzenia Západu, Ukrajina nasadila balistickú raketu Sapsan
Adobe uzatvára spoluprácu s OpenAI: V ChatGPT dostaneš zadarmo profesionálne grafické nástroje, ktoré môžeš ovládať prirodzenou rečouAdobe uzatvára spoluprácu s OpenAI: V ChatGPT dostaneš zadarmo profesionálne grafické nástroje, ktoré môžeš ovládať prirodzenou rečou
AKTUÁLNE: Chrome má kritickú chybu, ktorú hackeri už zneužívajú. Google varuje, aby si ho okamžite aktualizovalAKTUÁLNE: Chrome má kritickú chybu, ktorú hackeri už zneužívajú. Google varuje, aby si ho okamžite aktualizoval
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP