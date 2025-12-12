NRSR: Opozícia kritizuje prelomenie veta prezidenta
Opozícia kritizuje piatkové rozhodnutie poslancov Národnej rady (NR) SR, ktorým prelomili veto prezidenta Petra Pellegriniho v súvislosti s transformáciou Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad. Uviedli to po piatkovom rokovaní.
Predseda PS Michal Šimečka tvrdí, že ide o frontálny útok proti slobode, právnemu štátu a demokracii. „My ako opozícia sme museli reagovať a museli sme vyslať signál celému Slovensku, že to, čo sa deje, je bezprecedentné, nedovolil si to ani Mečiar a je to niečo, čo sa deje v autoritárskych krajinách,“ podotkol. Vládna koalícia podľa Šimečku nerešpektuje práva opozície ani normálne fungovanie parlamentnej demokracie. Zároveň avizoval protestné zhromaždenie na utorok (16. 12.) na Námestí slobody v Bratislave.
Líder Hnutia Slovensko Igor Matovič v tejto súvislosti vyzval Šimečku, aby mali umožnené na protest prísť a vystúpiť tam. Vetovanie zákona a jeho následné prelomenie bolo podľa hnutia koordinované s Prezidentským palácom. „Urobili to tak, aby čo najviac ublížili spravodlivosti, ľuďom vo vedení tohto úradu a ľuďom, ktorí sú chránení rozhodnutiami tohto úradu,“ uviedol Matovič.
Poslankyňa Mária Kolíková (SaS) očakáva, že Pellegrini využije svoju kompetenciu a v prípade zrušenia ÚOO sa obráti na Ústavný súd SR, bude namietať neústavnosť zákona a bude žiadať aj odloženie účinnosti legislatívy. Rovnako to očakáva aj od generálneho prokurátora Maroša Žilinku, keďže mal k tejto legislatíve námietky. Taktiež si myslí, že Žilinka by mal podniknúť ďalšie kroky v prípade prijatej novely Trestného zákona. „Rovnako tu očakávam aj z jeho strany ďalšie kroky. Domnievam sa, že sa môže v tomto prípade sám obrátiť na Ústavný súd a že tam musí nájsť dôvody. Očakávam k tomu nejakú rýchlu reakciu,“ poznamenala Kolíková s tým, že očakáva od prezidenta vetovanie novely Trestného zákona.
„Vládna koalícia rozoberá tento štát tehličku pod tehličke,“ skonštatoval predseda KDH Milan Majerský. Vulgarizmy či fyzické násilie sa podľa neho preniesli do rokovacej sály parlamentu a je len otázkou času, kedy sa vyskytnú aj na uliciach. Majerský sa preto ohradil voči tomuto správaniu, KDH je za slušné rokovanie. „Všetky legislatívne procesy sa majú prenášať do hlasovaní slušným spôsobom. To je prvá zásadná vec, lebo sme príkladom pre celý národ,“ povedal Majerský. Poslanec za KDH František Mikloško poukázal na to, že štvrtková (11. 12.) noc s pískaním a spievaním hymny v pléne parlamentu sa zapíše do dejín tak, ako novembrová noc v roku 1994. „Už sa tejto noci a tohto ikonického záberu táto vládna koalícia nikdy nezbaví,“ podotkol.
Poslanci NR SR prelomili veto prezidenta Pellegriniho a opätovne schválili zákon týkajúci sa transformácie ÚOO na nový úrad. Rozhodli o tom v piatkovom hlasovaní. Na Slovensku tak vznikne nový Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Nahradí doterajší ÚOO. Nový úrad okrem agendy oznamovateľov trestnej činnosti bude riešiť aj agendu odškodňovania obetí trestných činov, ktorú prevezme od ministerstva spravodlivosti.
