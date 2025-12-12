Pri tragickej udalosti v prešovskej nemocnici zahynul 58-ročný pacient
V noci zo štvrtka (11. 12.) na piatok došlo na jednom z oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove k tragickej udalosti, keď sa 58-ročný pacient v terminálnom štádiu onkologického ochorenia rozhodol ukončiť svoj život vyskočením z okna nemocničnej izby.
Ako spresnili, udalosť nastala krátko po tom, ako bola na izbe vykonaná štandardná nočná kontrola službukonajúcou zdravotnou sestrou.
„Pacient počas celej hospitalizácie nejavil známky samovražedných úmyslov. Udalosť je predmetom dôkladného preverenia s cieľom podrobne objasniť okolnosti, za ktorých k nej došlo. Nemocnica v danej veci od nahlásenia situácie úzko spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi,“ informovali z nemocnice.
Vedenie nemocnice podľa jej slov zároveň vyjadruje úprimnú sústrasť rodine a blízkym pacienta. „Vzhľadom na mimoriadne bolestivú udalosť je pripravená ponúknuť im všetku dostupnú odbornú a psychologickú podporu pri zvládaní vzniknutej náročnej životnej situácie,“ dodali z nemocnice.
„V tomto prípade je vedené trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia, sú vykonávané potrebné procesné úkony. Poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru v Prešove preveruje všetky okolnosti úmrtia 58-ročného muža,“ uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
