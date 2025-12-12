  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 12.12.2025Meniny má Otília
Bratislava

ÚOO: Politické záujmy prevážili nad záujmami občanov

  • DNES - 10:48
  • Bratislava
ÚOO: Politické záujmy prevážili nad záujmami občanov

Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO) rešpektuje piatkové rozhodnutie poslancov Národnej rady SR, ktorým prelomili veto prezidenta Petra Pellegriniho. Vníma ho však ako krok, v ktorom politické záujmy prevážili nad záujmami občanov.

Považujeme však za potrebné jasne povedať, že je to krok, voči ktorému má Európska komisia vážne výhrady a ktorý zásadne oslabuje ochranu whistleblowerov aj ich dôveru v štát,“ uviedla Alexandra Znášiková z komunikačného odboru ÚOO.

Podľa nej dostali poslanci druhú šancu stiahnuť škodlivý zákon, ktorý zbytočne a nezmyselne zhorší postavenie oznamovateľov. „Bohužiaľ ju nevyužili a ohrozili tak 105 súčasných oznamovateľov a mnohých ďalších v budúcnosti, ktorí môžu kedykoľvek prísť o ochranu, podkopali dôveru v právny štát a vystavili Slovensko reálnemu riziku straty významných európskych prostriedkov,“ skonštatovala.

Pripomenula, že i samotný úrad ako nezávislá inštitúcia dostal Slovensko medzi európskych lídrov v oblasti ochrany oznamovateľov. „Systém, do ktorého boli investované roky práce a verejné domáce aj európske zdroje, je dnešným rozhodnutím zničený len preto, lebo sa úrad ocitol v politickom boji, do ktorého nikdy nepatril,“ dodala Znášiková.

Poslanci Národnej rady SR prelomili veto prezidenta Pellegriniho a opätovne schválili zákon týkajúci sa transformácie Úradu na ochranu oznamovateľov na nový úrad. Rozhodli o tom v piatkovom hlasovaní. Na Slovensku tak vznikne nový Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Nahradí doterajší ÚOO. Nový úrad okrem agendy oznamovateľov trestnej činnosti bude riešiť aj agendu odškodňovania obetí trestných činov, ktorú prevezme od ministerstva spravodlivosti.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Pri tragickej udalosti v prešovskej nemocnici zahynul 58-ročný pacient

Pri tragickej udalosti v prešovskej nemocnici zahynul 58-ročný pacient

DNES - 11:27Domáce

V noci zo štvrtka (11. 12.) na piatok došlo na jednom z oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove k tragickej udalosti.

Poslanci prelomili veto a schválili zákon o zmene ÚOO na nový úrad

Poslanci prelomili veto a schválili zákon o zmene ÚOO na nový úrad

DNES - 10:18Domáce

Poslanci Národnej rady SR prelomili veto prezidenta Petra Pellegriniho a opätovne schválili zákon týkajúci sa transformácie Úradu na ochranu oznamovateľov na nový úrad.

Nočný výbuch bankomatu, poškodená je aj budova obecného úradu

Nočný výbuch bankomatu, poškodená je aj budova obecného úradu

DNES - 8:48Domáce

Nočný výbuch bankomatu v obci Chtelnica (okres Piešťany) poškodil aj budovu obecného úradu, v ktorej bol umiestnený.

Nestlé sťahuje z trhu nebezpečný výrobok

Nestlé sťahuje z trhu nebezpečný výrobok

VČERA - 21:15Domáce

Dôvodom je podozrenie na prítomnosť baktérií.

Vosveteit.sk
POZOR! Tento program máš v počítači a je deravý. Hackeri ho už aktívne zneužívajú, varuje úrad. Okamžite ho aktualizuj!POZOR! Tento program máš v počítači a je deravý. Hackeri ho už aktívne zneužívajú, varuje úrad. Okamžite ho aktualizuj!
Hackeri nemusia nič lámať. Slováci im dávajú prístup sami a netušia o tom. Toto robí väčšina ľudíHackeri nemusia nič lámať. Slováci im dávajú prístup sami a netušia o tom. Toto robí väčšina ľudí
Xiaomi ide do boja s Google a OpenAI. Takto má fungovať Mi Chat AI v telefónoch a domácnostiXiaomi ide do boja s Google a OpenAI. Takto má fungovať Mi Chat AI v telefónoch a domácnosti
Učebnice čaká veľká zmena: Vnútro Zeme nie je pevná guľa železa. Vedci odhalili skrytý stav hmoty v jadreUčebnice čaká veľká zmena: Vnútro Zeme nie je pevná guľa železa. Vedci odhalili skrytý stav hmoty v jadre
POZOR! Objavil sa nový phishing „Spiderman“, ktorý klonuje desiatky európskych bánk vrátane našich bez jedinej chybyPOZOR! Objavil sa nový phishing „Spiderman“, ktorý klonuje desiatky európskych bánk vrátane našich bez jedinej chyby
AKTUÁLNE: Android telefóny trápi nový ransomvér DroidLock. Dokáže ťa odfotiť, ukradnúť heslá a úplne zablokovať zariadenieAKTUÁLNE: Android telefóny trápi nový ransomvér DroidLock. Dokáže ťa odfotiť, ukradnúť heslá a úplne zablokovať zariadenie
Moskva znervóznela, Zelenskyj potvrdil prelomovú zbraň. Žiadne obmedzenia Západu, Ukrajina nasadila balistickú raketu SapsanMoskva znervóznela, Zelenskyj potvrdil prelomovú zbraň. Žiadne obmedzenia Západu, Ukrajina nasadila balistickú raketu Sapsan
Adobe uzatvára spoluprácu s OpenAI: V ChatGPT dostaneš zadarmo profesionálne grafické nástroje, ktoré môžeš ovládať prirodzenou rečouAdobe uzatvára spoluprácu s OpenAI: V ChatGPT dostaneš zadarmo profesionálne grafické nástroje, ktoré môžeš ovládať prirodzenou rečou
AKTUÁLNE: Chrome má kritickú chybu, ktorú hackeri už zneužívajú. Google varuje, aby si ho okamžite aktualizovalAKTUÁLNE: Chrome má kritickú chybu, ktorú hackeri už zneužívajú. Google varuje, aby si ho okamžite aktualizoval
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP