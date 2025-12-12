ÚOO: Politické záujmy prevážili nad záujmami občanov
Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO) rešpektuje piatkové rozhodnutie poslancov Národnej rady SR, ktorým prelomili veto prezidenta Petra Pellegriniho. Vníma ho však ako krok, v ktorom politické záujmy prevážili nad záujmami občanov.
„Považujeme však za potrebné jasne povedať, že je to krok, voči ktorému má Európska komisia vážne výhrady a ktorý zásadne oslabuje ochranu whistleblowerov aj ich dôveru v štát,“ uviedla Alexandra Znášiková z komunikačného odboru ÚOO.
Podľa nej dostali poslanci druhú šancu stiahnuť škodlivý zákon, ktorý zbytočne a nezmyselne zhorší postavenie oznamovateľov. „Bohužiaľ ju nevyužili a ohrozili tak 105 súčasných oznamovateľov a mnohých ďalších v budúcnosti, ktorí môžu kedykoľvek prísť o ochranu, podkopali dôveru v právny štát a vystavili Slovensko reálnemu riziku straty významných európskych prostriedkov,“ skonštatovala.
Pripomenula, že i samotný úrad ako nezávislá inštitúcia dostal Slovensko medzi európskych lídrov v oblasti ochrany oznamovateľov. „Systém, do ktorého boli investované roky práce a verejné domáce aj európske zdroje, je dnešným rozhodnutím zničený len preto, lebo sa úrad ocitol v politickom boji, do ktorého nikdy nepatril,“ dodala Znášiková.
Poslanci Národnej rady SR prelomili veto prezidenta Pellegriniho a opätovne schválili zákon týkajúci sa transformácie Úradu na ochranu oznamovateľov na nový úrad. Rozhodli o tom v piatkovom hlasovaní. Na Slovensku tak vznikne nový Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Nahradí doterajší ÚOO. Nový úrad okrem agendy oznamovateľov trestnej činnosti bude riešiť aj agendu odškodňovania obetí trestných činov, ktorú prevezme od ministerstva spravodlivosti.
