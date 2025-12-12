  • Články
Piatok, 12.12.2025Meniny má Otília
Bratislava

Na vstupenke do národných parkov má byť po novom Trump, zákon žiada prírodu

  • DNES - 9:47
  • Washington
Americká environmentálna skupina Centrum pre biologickú diverzitu sa žalobou snaží zabrániť, aby americké ministerstvo vnútra umiestnilo podobizeň prezidenta Donalda Trumpa na celoročné vstupenky do národných parkov v USA.

Ochranári sa odvolávajú na federálny zákon, podľa ktorého ročná vstupenka „America the Beautiful Pass“ za 80 dolárov musí obsahovať víťazný obrázok z každoročnej fotografickej súťaže zobrazujúcej scenériu alebo divokú zver v národnom parku alebo lese.

Tento rok súťaž vyhral záber národného parku Glacier v Montane, ale ministerstvo sa rozhodlo, že ho nepoužije. Namiesto neho majú byť na vstupenke podobizne prvého prezidenta USA Georgea Washingtona a zamračeného Donalda Trumpa.

Toto rozhodnutie ministerstvo urobilo bez súhlasu Kongresu, čím bol podľa žaloby porušený Zákon o zvyšovaní rekreačných príjmov z federálnych pozemkov z roku 2004. Výkonný riaditeľ Centra pre biologickú diverzitu Kieran Suckling nový vzhľad vstupeniek prirovnal k „spôsobu, akým (Trump) umiestňuje názov svojej (súkromnej) spoločnosti na budovy, reštaurácie a golfové ihriská“.

Národné parky nie sú príležitosťou na budovanie osobnej značky,“ povedal. „Sú pýchou a radosťou amerického ľudu,“ dodal. Ministerstvo vnútra na žiadosť agentúry Reuters o vyjadrenie bezprostredne nereagovalo.

Okrem nového vzhľadu ročnej vstupenky ministerstvo zmenilo jej cenu pre návštevníkov zo zahraničia na 250 dolárov. O zdražení rozhodol Trump v novembri v rámci snahy znížiť vládne výdavky na národné parky o tretinu.

Zmenil sa aj zoznam dní, keď sa neplatí vstupné do amerických národných parkov. Vyradili z neho výročie narodenín Martina Luthera Kinga Jr. a sviatok „Juneteenth“, ktorý pripomína oslobodenie otrokov po občianskej vojne, a pribudol deň Trumpových narodenín 14. júna.

Zdroj: Info.sk, TASR
