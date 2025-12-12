EÚ v piatok rozhodne o pláne na časovo neobmedzené zmrazenie ruských aktív
- DNES - 9:39
- Brusel
Vlády členských krajín Európskej Únie sa chcú v piatok dohodnúť, že prostredníctvom väčšinového hlasovania vytvoria právny základ na časovo neobmedzené zmrazenie ruských aktív v Európe. Týmto krokom by sa nahradila potreba hlasovať každých šesť mesiacov o opätovnom zmrazení, uviedli diplomati EÚ.
Ruská centrálna banka oznámila, že pokiaľ by sa takýto plán EÚ prijala, bol by právne napadnutý na „národných súdoch, v justičných orgánoch cudzích štátov a medzinárodných organizácií, arbitrážnych tribunáloch a iných medzinárodných súdnych inštitúciách, pričom by nasledovala implementácia súdnych rozhodnutí na území členských štátov OSN“.
V súčasnosti sú prostriedky ruskej centrálnej banky v EÚ zmrazené na základe sankcií, ktorých predĺženie si vyžaduje každých šesť mesiacov jednomyseľný súhlas členských štátov. Princíp jednomyseľnosti sa považuje za prekážku plánu využiť zmrazené prostriedky na dlhodobé úvery Ukrajine a umožniť ich splatenie Rusku až vtedy, keď Moskva po ukončení vojny proti Ukrajine zaplatí reparácie. Väčšinovým hlasovaním by sa obišlo možné veto zo strany Maďarska či Slovenska, píše Reuters.
S cieľom zmraziť ruské aktíva na neurčitý čas sa členské štáty EÚ odvolávajú na článok 122 Zmluvy o fungovaní EÚ. Ten stanovuje, že v prípade závažných hospodárskych ťažkostí možno prijať primerané opatrenia kvalifikovanou väčšinou, vysvetlila agentúra DPA.
Maďarsko nesúhlasí s plánom Európskej Únie, pričom ho považuje za nezákonný, uviedol v piatok maďarský premiér Viktor Orbán v príspevku na platforme Facebook. „Brusel dnes prekročí rubikon, keď začne písomné hlasovanie, ktoré Únii spôsobí nenapraviteľné škody,“ uviedol Orbán. „Maďarsko protestuje proti tomuto rozhodnutiu a urobí všetko pre to, aby obnovilo zákonný stav,“ zdôraznil premiér.
