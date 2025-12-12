  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 12.12.2025Meniny má Otília
Bratislava

EÚ v piatok rozhodne o pláne na časovo neobmedzené zmrazenie ruských aktív

  • DNES - 9:39
  • Brusel
EÚ v piatok rozhodne o pláne na časovo neobmedzené zmrazenie ruských aktív

Vlády členských krajín Európskej Únie sa chcú v piatok dohodnúť, že prostredníctvom väčšinového hlasovania vytvoria právny základ na časovo neobmedzené zmrazenie ruských aktív v Európe. Týmto krokom by sa nahradila potreba hlasovať každých šesť mesiacov o opätovnom zmrazení, uviedli diplomati EÚ.

Ruská centrálna banka oznámila, že pokiaľ by sa takýto plán EÚ prijala, bol by právne napadnutý na „národných súdoch, v justičných orgánoch cudzích štátov a medzinárodných organizácií, arbitrážnych tribunáloch a iných medzinárodných súdnych inštitúciách, pričom by nasledovala implementácia súdnych rozhodnutí na území členských štátov OSN“.

V súčasnosti sú prostriedky ruskej centrálnej banky v EÚ zmrazené na základe sankcií, ktorých predĺženie si vyžaduje každých šesť mesiacov jednomyseľný súhlas členských štátov. Princíp jednomyseľnosti sa považuje za prekážku plánu využiť zmrazené prostriedky na dlhodobé úvery Ukrajine a umožniť ich splatenie Rusku až vtedy, keď Moskva po ukončení vojny proti Ukrajine zaplatí reparácie. Väčšinovým hlasovaním by sa obišlo možné veto zo strany Maďarska či Slovenska, píše Reuters.

S cieľom zmraziť ruské aktíva na neurčitý čas sa členské štáty EÚ odvolávajú na článok 122 Zmluvy o fungovaní EÚ. Ten stanovuje, že v prípade závažných hospodárskych ťažkostí možno prijať primerané opatrenia kvalifikovanou väčšinou, vysvetlila agentúra DPA.

Maďarsko nesúhlasí s plánom Európskej Únie, pričom ho považuje za nezákonný, uviedol v piatok maďarský premiér Viktor Orbán v príspevku na platforme Facebook. „Brusel dnes prekročí rubikon, keď začne písomné hlasovanie, ktoré Únii spôsobí nenapraviteľné škody,“ uviedol Orbán. „Maďarsko protestuje proti tomuto rozhodnutiu a urobí všetko pre to, aby obnovilo zákonný stav,“ zdôraznil premiér.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Na vstupenke do národných parkov má byť po novom Trump, zákon žiada prírodu

Na vstupenke do národných parkov má byť po novom Trump, zákon žiada prírodu

DNES - 9:47Zahraničné

Americká environmentálna skupina Centrum pre biologickú diverzitu sa žalobou snaží zabrániť, aby americké ministerstvo vnútra umiestnilo podobizeň Donalda Trumpa na celoročné vstupenky do národných parkov v USA.

Szijjártó vyzval Rutteho, aby „prestal podnecovať vojnové napätie“

Szijjártó vyzval Rutteho, aby „prestal podnecovať vojnové napätie“

DNES - 9:27Zahraničné

Maďarský minister zahraničných vecí označil vyjadrenia generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho v Berlíne za „jasný signál, že všetci v Bruseli sa postavili proti mierovému úsiliu amerického prezidenta Donalda Trumpa“.

Biely dom pripísal náplasti na Trumpovej ruke podávaniu si rúk

Biely dom pripísal náplasti na Trumpovej ruke podávaniu si rúk

DNES - 8:11Zahraničné

Biely dom vo štvrtok uviedol, za nosením náplastí na pravej ruke amerického prezidenta Donalda Trumpa je časté podávanie si rúk. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Austrália: Reddit napadol zákaz sociálnych sietí pre mladistvých

Austrália: Reddit napadol zákaz sociálnych sietí pre mladistvých

DNES - 8:04Zahraničné

Spoločnosť Reddit prevádzkujúca rovnomennú diskusnú platformu v piatok na súde napadla nový austrálsky zákon, ktorý zakazuje prístup na sociálne siete osobám mladším ako 16 rokov.

Vosveteit.sk
Xiaomi ide do boja s Google a OpenAI. Takto má fungovať Mi Chat AI v telefónoch a domácnostiXiaomi ide do boja s Google a OpenAI. Takto má fungovať Mi Chat AI v telefónoch a domácnosti
Učebnice čaká veľká zmena: Vnútro Zeme nie je pevná guľa železa. Vedci odhalili skrytý stav hmoty v jadreUčebnice čaká veľká zmena: Vnútro Zeme nie je pevná guľa železa. Vedci odhalili skrytý stav hmoty v jadre
POZOR! Objavil sa nový phishing „Spiderman“, ktorý klonuje desiatky európskych bánk vrátane našich bez jedinej chybyPOZOR! Objavil sa nový phishing „Spiderman“, ktorý klonuje desiatky európskych bánk vrátane našich bez jedinej chyby
AKTUÁLNE: Android telefóny trápi nový ransomvér DroidLock. Dokáže ťa odfotiť, ukradnúť heslá a úplne zablokovať zariadenieAKTUÁLNE: Android telefóny trápi nový ransomvér DroidLock. Dokáže ťa odfotiť, ukradnúť heslá a úplne zablokovať zariadenie
Moskva znervóznela, Zelenskyj potvrdil prelomovú zbraň. Žiadne obmedzenia Západu, Ukrajina nasadila balistickú raketu SapsanMoskva znervóznela, Zelenskyj potvrdil prelomovú zbraň. Žiadne obmedzenia Západu, Ukrajina nasadila balistickú raketu Sapsan
Adobe uzatvára spoluprácu s OpenAI: V ChatGPT dostaneš zadarmo profesionálne grafické nástroje, ktoré môžeš ovládať prirodzenou rečouAdobe uzatvára spoluprácu s OpenAI: V ChatGPT dostaneš zadarmo profesionálne grafické nástroje, ktoré môžeš ovládať prirodzenou rečou
AKTUÁLNE: Chrome má kritickú chybu, ktorú hackeri už zneužívajú. Google varuje, aby si ho okamžite aktualizovalAKTUÁLNE: Chrome má kritickú chybu, ktorú hackeri už zneužívajú. Google varuje, aby si ho okamžite aktualizoval
Banky a kryptopeňaženky po celom svete čelia zákernému útoku: RAT malvér Albiriox napáda vyše 400 finančných aplikácií, dostáva nebezpečnejšie funkcieBanky a kryptopeňaženky po celom svete čelia zákernému útoku: RAT malvér Albiriox napáda vyše 400 finančných aplikácií, dostáva nebezpečnejšie funkcie
Expertka ukázala, ako sa pripojíš k Wi-Fi routeru a čo všetko musíš zmeniť, aby si sa nestal obeťou hackera. Väčšina ľudí nevie ako na toExpertka ukázala, ako sa pripojíš k Wi-Fi routeru a čo všetko musíš zmeniť, aby si sa nestal obeťou hackera. Väčšina ľudí nevie ako na to
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP