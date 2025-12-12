  • Články
Piatok, 12.12.2025Meniny má Otília
Bratislava

Szijjártó vyzval Rutteho, aby „prestal podnecovať vojnové napätie“

  • DNES - 9:27
  • Budapešť
Szijjártó vyzval Rutteho, aby „prestal podnecovať vojnové napätie“

Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v piatok označil štvrtkové vyjadrenia generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho v Berlíne za „jasný signál, že všetci v Bruseli sa postavili proti mierovému úsiliu amerického prezidenta Donalda Trumpa“.

Rutte by mal podľa neho „prestať podnecovať vojnové napätie“, píše TASR podľa správy agentúry MTI.

Ak by niekto ešte stále pochyboval o tom, či sa v Bruseli všetci naozaj zbláznili, mohol sa o tom konečne presvedčiť po včerajšom prejave generálneho tajomníka NATO v Berlíne,“ napísal maďarský minister v príspevku na sociálnej sieti Facebook.

Mark Rutte povedal niekoľko drsných vecí: ‚my’ sme ďalším cieľom Rusov, ktorí môžu byť o päť rokov pripravení zaútočiť na NATO, a že bezpečnosť Ukrajiny je našou bezpečnosťou,“ pokračoval Szijjártó.

Generálny tajomník NATO nikdy predtým nepoužil také silné slová. Toto je jasný signál, že sa v Bruseli všetci postavili proti mierovému úsiliu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Týmto vyhlásením generálny tajomník NATO prakticky bodol mierové rokovania do chrbta,“ tvrdí šéf maďarskej diplomacie.

Szijjártó preto v mene Maďarska odmietol Rutteho vyjadrenia. „Bezpečnosť európskych krajín negarantuje Ukrajina, ale samotné NATO! A Ukrajina bojuje za seba, nie za nás. Takéto provokatívne vyhlásenia sú nezodpovedné a nebezpečné! Vyzývame Marka Rutteho, aby prestal podnecovať vojnové napätie!“ uzavrel minister.

Rutte vo štvrtok v Berlíne vyzval aliančných spojencov zintenzívniť úsilie v oblasti obrany a zbrojenia s cieľom zabrániť vojne proti Rusku. Tá by podľa jeho slov mohla „dosiahnuť rozsah, aký zažili naši starí a prastarí rodičia“.

Sme ďalším cieľom Ruska. Bojím sa, že príliš mnoho ľudí je potichu samoľúbych. Príliš veľa ľudí necíti naliehavosť. A príliš veľa ľudí verí, že čas je na našej strane. Nie je. Čas konať je teraz,“ povedal Rutte.

Konflikt je za našimi dverami. Rusko prinieslo vojnu späť do Európy. My musíme byť pripravení. Rusko môže byť pripravené použiť vojenskú silu proti NATO v najbližších piatich rokoch,“ dodal generálny tajomník.

Zdroj: Info.sk, TASR
