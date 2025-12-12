Nočný výbuch bankomatu, poškodená je aj budova obecného úradu
Nočný výbuch bankomatu v obci Chtelnica (okres Piešťany) poškodil aj budovu obecného úradu, v ktorej bol umiestnený.
Polícia intenzívne pátra po páchateľovi, pričom preveruje všetky dostupné informácie. Informovala o tom vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatica Antalová.
Operačné stredisko prijalo oznámenie o poškodení bankomatu v piatok približne o 3.00 h. „Na miesto boli okamžite vyslané viaceré policajné hliadky, ktoré oznámenie aj potvrdili. Pri udalosti došlo k poškodeniu bankomatu, ako aj budovy obecného úradu, v ktorej bol umiestnený,“ priblížila. Polícia bezprostredné okolie miesta a priľahlú ulicu uzavrela a dopravní policajti odkláňajú dopravu.
Na miesto bol privolaný vyšetrovateľ trnavskej kriminálnej polície, kriminalistický technik ako aj psovod so špeciálne vycvičeným služobným psom. „Vzhľadom na okolnosti boli vyžiadaní aj experti z Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru v Bratislave a vyšetrovanie si preberá krajská kriminálna polícia,“ doplnila Antalová.
Policajti momentálne vykonávajú vo veci potrebné prvotné úkony, na základe ktorých bude možné stanoviť právnu kvalifikáciu skutku. Bližšie informácie bude možné poskytnúť hneď, ako to situácia vo vyšetrovaní dovolí.
