Austrália: Reddit napadol zákaz sociálnych sietí pre mladistvých
- DNES - 8:04
- Canberra
Spoločnosť Reddit prevádzkujúca rovnomennú diskusnú platformu v piatok na súde napadla nový austrálsky zákon, ktorý zakazuje prístup na sociálne siete osobám mladším ako 16 rokov. Zákon vstúpil do platnosti v utorok a Austrália ako prvá krajina sveta zakázala sociálne siete pre mladistvých.
Reddit sídli v Spojených štátoch a v súdnom podaní spochybňuje všeobecnú platnosť zákona. Zákon podľa spoločnosti „porušuje slobodu politickej komunikácie“ a vyzvala austrálsky najvyšší súd, aby ho preskúmal. Tvrdí, že nespadá do vládneho zoznamu zakázaných platforiem nepatrí a preto by v ňom nemala figurovať.
Hovorca Redditu uviedol, že austrálska vláda nebola dôsledná pri výbere zakázaných platforiem, pričom niektoré aplikácie s veľkými skupinami používateľov mladšími ako 16 rokov boli zo zákazu vyňaté. Podľa hovorcu Reddit je online diskusné fórum zamerané na dospelých, ktoré nie je riadené algoritmami.
Na zozname zakázaných platforiem sa napríklad nenachádza hra Roblox, sociálna sieť Pinterest alebo komunikačná aplikácia WhatsApp. Okrem Redditu sú zakázané sociálne siete Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube alebo streamovacie weby Twitch a Kick.
