  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 12.12.2025Meniny má Otília
Bratislava

Austrália: Reddit napadol zákaz sociálnych sietí pre mladistvých

  • DNES - 8:04
  • Canberra
Austrália: Reddit napadol zákaz sociálnych sietí pre mladistvých

Spoločnosť Reddit prevádzkujúca rovnomennú diskusnú platformu v piatok na súde napadla nový austrálsky zákon, ktorý zakazuje prístup na sociálne siete osobám mladším ako 16 rokov. Zákon vstúpil do platnosti v utorok a Austrália ako prvá krajina sveta zakázala sociálne siete pre mladistvých.

Reddit sídli v Spojených štátoch a v súdnom podaní spochybňuje všeobecnú platnosť zákona. Zákon podľa spoločnosti „porušuje slobodu politickej komunikácie“ a vyzvala austrálsky najvyšší súd, aby ho preskúmal. Tvrdí, že nespadá do vládneho zoznamu zakázaných platforiem nepatrí a preto by v ňom nemala figurovať.

Hovorca Redditu uviedol, že austrálska vláda nebola dôsledná pri výbere zakázaných platforiem, pričom niektoré aplikácie s veľkými skupinami používateľov mladšími ako 16 rokov boli zo zákazu vyňaté. Podľa hovorcu Reddit je online diskusné fórum zamerané na dospelých, ktoré nie je riadené algoritmami.

Na zozname zakázaných platforiem sa napríklad nenachádza hra Roblox, sociálna sieť Pinterest alebo komunikačná aplikácia WhatsApp. Okrem Redditu sú zakázané sociálne siete Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube alebo streamovacie weby Twitch a Kick.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Biely dom pripísal náplasti na Trumpovej ruke podávaniu si rúk

Biely dom pripísal náplasti na Trumpovej ruke podávaniu si rúk

DNES - 8:11Zahraničné

Biely dom vo štvrtok uviedol, za nosením náplastí na pravej ruke amerického prezidenta Donalda Trumpa je časté podávanie si rúk. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Lietadlo pristálo priamo na diaľnici, vodičku auta hospitalizovali

Lietadlo pristálo priamo na diaľnici, vodičku auta hospitalizovali

DNES - 7:11Zahraničné

Núdzové pristátie nasledovalo po poruche motora.

Muž obvinený z vraždy aktivistu Kirka sa prvýkrát osobne dostavil pred súd

Muž obvinený z vraždy aktivistu Kirka sa prvýkrát osobne dostavil pred súd

DNES - 5:42Zahraničné

Muž obvinený zo smrteľného postrelenia konzervatívneho politického aktivistu Charlieho Kirka, sa vo štvrtok po prvý raz od svojho zatknutia osobne dostavil pred súd v americkom štáte Utah.

Maduro: Zaistenie tankera zo strany USA je aktom námorného pirátstva

Maduro: Zaistenie tankera zo strany USA je aktom námorného pirátstva

DNES - 5:39Zahraničné

Venezuelský prezident Nicolás Maduro vo štvrtok odsúdil zaistenie venezuelského ropného tankera zo strany USA. Krok označil za akt „námorného pirátstva“.

Vosveteit.sk
Učebnice čaká veľká zmena: Vnútro Zeme nie je pevná guľa železa. Vedci odhalili skrytý stav hmoty v jadreUčebnice čaká veľká zmena: Vnútro Zeme nie je pevná guľa železa. Vedci odhalili skrytý stav hmoty v jadre
POZOR! Objavil sa nový phishing „Spiderman“, ktorý klonuje desiatky európskych bánk vrátane našich bez jedinej chybyPOZOR! Objavil sa nový phishing „Spiderman“, ktorý klonuje desiatky európskych bánk vrátane našich bez jedinej chyby
AKTUÁLNE: Android telefóny trápi nový ransomvér DroidLock. Dokáže ťa odfotiť, ukradnúť heslá a úplne zablokovať zariadenieAKTUÁLNE: Android telefóny trápi nový ransomvér DroidLock. Dokáže ťa odfotiť, ukradnúť heslá a úplne zablokovať zariadenie
Moskva znervóznela, Zelenskyj potvrdil prelomovú zbraň. Žiadne obmedzenia Západu, Ukrajina nasadila balistickú raketu SapsanMoskva znervóznela, Zelenskyj potvrdil prelomovú zbraň. Žiadne obmedzenia Západu, Ukrajina nasadila balistickú raketu Sapsan
Adobe uzatvára spoluprácu s OpenAI: V ChatGPT dostaneš zadarmo profesionálne grafické nástroje, ktoré môžeš ovládať prirodzenou rečouAdobe uzatvára spoluprácu s OpenAI: V ChatGPT dostaneš zadarmo profesionálne grafické nástroje, ktoré môžeš ovládať prirodzenou rečou
AKTUÁLNE: Chrome má kritickú chybu, ktorú hackeri už zneužívajú. Google varuje, aby si ho okamžite aktualizovalAKTUÁLNE: Chrome má kritickú chybu, ktorú hackeri už zneužívajú. Google varuje, aby si ho okamžite aktualizoval
Banky a kryptopeňaženky po celom svete čelia zákernému útoku: RAT malvér Albiriox napáda vyše 400 finančných aplikácií, dostáva nebezpečnejšie funkcieBanky a kryptopeňaženky po celom svete čelia zákernému útoku: RAT malvér Albiriox napáda vyše 400 finančných aplikácií, dostáva nebezpečnejšie funkcie
Expertka ukázala, ako sa pripojíš k Wi-Fi routeru a čo všetko musíš zmeniť, aby si sa nestal obeťou hackera. Väčšina ľudí nevie ako na toExpertka ukázala, ako sa pripojíš k Wi-Fi routeru a čo všetko musíš zmeniť, aby si sa nestal obeťou hackera. Väčšina ľudí nevie ako na to
Čo si pozrieť na Netflixe tento týždeň? Tieto filmové a seriálové hity už čoskoro prídu na platformuČo si pozrieť na Netflixe tento týždeň? Tieto filmové a seriálové hity už čoskoro prídu na platformu
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP