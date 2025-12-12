Pred 110 rokmi sa narodil americký spevák a herec Frank Sinatra
Majiteľ neopakovateľného hlasu a spevák výborných technických kvalít. Bol prvým umelcom, ktorý zažil skutočné šialenstvo fanúšičiek. Dnes (12. decembra) uplynie od narodenia amerického speváka a herca Franka Sinatru 110 rokov.
Legendárny spevák, ktorého prezývali The Voice (Hlas), získal množstvo ocenení. Americký prezident Ronald Reagan mu udelil Prezidentskú medailu slobody a získal aj najvyššie štátne vyznamenanie - Zlatú medailu Kongresu Spojených štátov.
Je všeobecne považovaný za jedného z umelecky najvplyvnejších a komerčne najúspešnejších interpretov 20. storočia. Z jeho platní sa predalo 150 miliónov kusov. Na konte mal tiež 11 cien Grammy a dvoch Oscarov.
Francis Albert „Frank“ Sinatra sa narodil 12. decembra 1915 talianskym prisťahovalcom v Hobokene v New Jersey a svoju hudobnú kariéru začal v ére swingu. V roku 1939 sa pridal ku kapele Harryho Jamesa ako spevák a o štyri roky neskôr podpísal zmluvu s vydavateľstvom Columbia Records a stal sa sólovým umelcom.
V roku 1946 Sinatra vydal debutový album The Voice of Frank Sinatra. Následne podpísal zmluvu s vydavateľstvom Capitol Records a vydal niekoľko albumov s aranžmánmi Nelsona Riddla, najmä In the Wee Small Hours (1955) a Songs for Swingin' Lovers! (1956).
O štyri roky neskôr opustil Capitol Records a založil vlastnú nahrávaciu spoločnosť Reprise Records, ktorá vydala rad úspešných albumov. Spolupracoval s Countom Basiem na albumoch Sinatra-Basie: An Historic Musical First (1962) a It Might as Well Be Swing (1964).
V roku 1965 nahral album September of My Years a účinkoval v televíznom špeciáli Frank Sinatra: A Man and His Music, ktorý získal cenu Emmy. Po vydaní albumu Sinatra at the Sands v nasledujúcom roku nahral jednu zo svojich najznámejších spoluprác s Tomom Jobimom - Francis Albert Sinatra & Antonio Carlos Jobim. Nasledoval album Francis A. & Edward K. z roku 1968 s Dukeom Ellingtonom.
Do dôchodku odišiel Sinatra v roku 1971 po vydaní skladby My Way, ale o dva roky neskôr sa vrátil na scénu. Nahral ešte niekoľko albumov a v roku 1980 vydal slávnu pieseň New York, New York.
Sinatra si vybudoval aj veľmi úspešnú hereckú kariéru. Po získaní Oscara za najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe vo filme Odtiaľto až na večnosť (1953) si zahral v snímkach Muž so zlatou rukou (1955) a Mandžuský kandidát (1962).
Objavil sa aj v muzikáloch On the Town (1949), Guys and Dolls (1955), High Society (1956) a Pal Joey (1957), za ktorý získal Zlatý glóbus. Na konci svojej kariéry často stvárňoval detektívov vrátane titulnej postavy vo filme Tony Rome (1967) a hlavnej úlohy vo filme Detektív (1968). V roku 1971 získal filmovú Cenu Cecila B. DeMillea. Sinatra tiež režíroval protivojnovú drámu None but the Brave (1965).
V televízii začal v roku 1950 na stanici CBS vysielať program The Frank Sinatra Show. V televízii vystupoval aj v 50. a 60. rokoch minulého storočia.
V roku 1983 si ho uctili Cenou Kennedyho strediska, v roku 1985 mu udelili Prezidentskú medailu slobody a v roku 1997 získal Zlatú medailu Kongresu. Americký hudobný kritik Robert Christgau označil Sinatru za „najväčšieho speváka 20. storočia“.
V posledných rokoch svojho života mal Sinatra zdravotné problémy; bol často hospitalizovaný pre srdcové a dýchacie ťažkosti, vysoký krvný tlak, zápal pľúc a rakovinu močového mechúra. Po infarkte vo februári 1997 sa na verejnosti už neobjavil.
Večer 14. mája 1998 Sinatra zomrel vo veku 82 rokov v spánku po ďalšom infarkte v nemocnici Cedars-Sinai Medical Center v Los Angeles. Bola pri ňom jeho manželka Barbara. Jeho dcéra Tina neskôr uviedla, že ona ani jej súrodenci neboli informovaní o poslednej hospitalizácii svojho otca, a bola presvedčená, že „toto opomenutie bolo úmyselné“.
V noci po jeho smrti sa svetlá na newyorskom mrakodrape Empire State Building rozsvietili na modro, osvetlenie na lasvegaskom bulvári bolo stlmené a kasína v tomto nevadskom meste na jednu minútu zastavili svoju prevádzku. V mesiaci, keď Sinatra zomrel, magazín Billboard zaznamenal výrazný nárast predaja jeho nahrávok na celom svete.
Sinatra bol štyrikrát ženatý. Medzi jeho manželky patrili filmové hviezdy Ava Gardnerová a Mia Farrowová. Zanechal po sebe troch potomkov - Nancy, Franka mladšieho a Tinu.
