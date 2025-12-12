Maduro: Zaistenie tankera zo strany USA je aktom námorného pirátstva
- DNES - 5:39
- Caracas
Venezuelský prezident Nicolás Maduro vo štvrtok odsúdil zaistenie venezuelského ropného tankera zo strany USA. Krok označil za akt „námorného pirátstva“.
„Uniesli posádku, ukradli loď a otvorili novú éru, éru zločineckého námorného pirátstva v Karibiku,“ povedal Maduro na podujatí. „Venezuela zabezpečí všetky lode, aby zaručila voľný obchod s ropou vo svete,“ zdôraznil.
Americký prezident Donald Trump v stredu oznámil, že Spojené štáty zaistili veľký ropný tanker pri pobreží Venezuely. Ministerka spravodlivosti USA Pam Bondiová následne na sieti X uviedla, že tento tanker prevážal ropu z Venezuely a Iránu.
Americké sily sa spustili na plavidlo z vrtuľníka v rámci operácie, ktorá bola podľa ministerky pre vnútornú bezpečnosť USA Kristi Noemovej zameraná na „režim“ ľavicového venezuelského prezidenta Madura. Ten podľa jej slov kryje ľudí pašujúcich drogy do USA.
Vo štvrtok Biely dom oznámil, že tanker prevezú do prístavu v Spojených štátoch. „Nebudeme sa prizerať, ako sa sankcionované plavidlá plavia po moriach s ropou z čierneho trhu, výnosy z ktorej podporujú narko-terorizmus zo strany darebáckych a nelegitímnych režimov na celom svete,“ uviedla hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová.
Muž obvinený z vraždy aktivistu Kirka sa prvýkrát osobne dostavil pred súd
Muž obvinený zo smrteľného postrelenia konzervatívneho politického aktivistu Charlieho Kirka, sa vo štvrtok po prvý raz od svojho zatknutia osobne dostavil pred súd v americkom štáte Utah.
Trump je „extrémne frustrovaný“ z Ruska i Ukrajiny, čo sa týka vojny
Americký prezident Donald Trump je „extrémne frustrovaný“ z Kyjeva i z Moskvy ohľadne vojny, uviedla vo štvrtok hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová.
Lavrov obvinil Európu z tlaku na USA, Zelenskyj volal s Trumpovými ľuďmi
Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov obvinil európskych podporovateľov Ukrajiny, že v rámci prebiehajúcich rokovaní o ukončení vojny vyvíjajú tlak na Spojené štáty, aby Ukrajine poskytli bezpečnostné záruky.
Hamas odmieta zistenia Amnesty International, že v Izraeli spáchal zločiny proti ľudskosti
Palestínske radikálne hnutie Hamas vo štvrtok odmietlo správu ľudskoprávnej organizácie Amnesty International, ktorá toto islamistické hnutie a ďalšie ozbrojené formácie obviňuje zo zločinov proti ľudskosti.