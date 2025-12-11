  • Články
Google varuje: Tieto aplikácie špehujú používateľov a kradnú bankové údaje

  • DNES - 18:05
  • Svet
Spoločnosť Google upozorňuje miliardy používateľov smartfónov.

Kybernetickí zločinci čoraz častejšie zneužívajú popularitu virtuálnych privátnych sietí (Virtual Private Network - VPN) na šírenie škodlivého softvéru. Aplikácie, ktoré majú chrániť vaše súkromie, robia v skutočnosti presný opak.

Milióny ľudí po celom svete používajú VPN služby na šifrovanie svojej online aktivity. Spoločnosť Google vo svojom blogovom príspevku varuje, že práve tento dopyt po bezpečnosti zneužívajú hackeri. Distribuujú falošné aplikácie, ktoré sa tvária ako legitímne nástroje, no ich cieľom je krádež citlivých dát.

Lákadlom sú známe značky aj geopolitika

„Útočníci distribuujú škodlivé aplikácie maskované ako legitímne VPN služby naprieč rôznymi platformami,“ uvádza Google. Podvodníci často napodobňujú dôveryhodné značky podnikových alebo spotrebiteľských VPN.

Na oklamanie obetí využívajú techniky sociálneho inžinierstva. Zraniteľných používateľov, ktorí hľadajú bezpečný prístup na internet, lákajú cez sexuálne sugestívnu reklamu alebo zneužívajú strach z aktuálnych geopolitických udalostí.

Namiesto ochrany trójsky kôň

Po inštalácii takejto aplikácie sa zariadenie stáva nosičom nebezpečného malvéru. Najčastejšie ide o softvér na kradnutie informácií (info-stealers), trójske kone pre vzdialený prístup alebo bankové trojany.

Google varuje, že tieto falošné VPN dokážu zo zariadenia vytiahnuť históriu prehliadania, súkromné správy, prihlasovacie údaje do bankovníctva a informácie o kryptomenových peňaženkách.

Paradoxom je, že VPN má slúžiť na vytvorenie bezpečného „tunela“ medzi zariadením a serverom, maskovanie IP adresy a ochranu dát pred poskytovateľom internetu či hackermi na verejnej Wi-Fi. Falošné aplikácie tento princíp obracajú proti používateľovi.

Ako sa brániť

Google odporúča používateľom systému Android, aby využívali funkciu Google Play Protect. Tá využíva algoritmy strojového učenia na detekciu potenciálne škodlivých aplikácií.

Systém ochrany v rámci Google Play dokáže automaticky analyzovať a blokovať inštaláciu aplikácií, ktoré môžu zneužívať citlivé povolenia na finančné podvody. Rizikové sú najmä aplikácie inštalované z neoficiálnych zdrojov, napríklad stiahnuté priamo z webových prehliadačov alebo zaslané cez četovacie aplikácie. Odborníci preto radia inštalovať softvér výhradne z oficiálneho obchodu a overovať si recenzie vývojára.

Zdroj: Info.sk, TM, blog.google, forbes.com
