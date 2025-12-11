Trump je „extrémne frustrovaný“ z Ruska i Ukrajiny, čo sa týka vojny
- DNES - 22:26
- Washington
Americký prezident Donald Trump je „extrémne frustrovaný“ z Kyjeva i z Moskvy ohľadne vojny, uviedla vo štvrtok hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová.
Vyjadrenie Trumpa prišlo v čase, keď stroskotali rokovania o ukončení takmer štyri roky trvajúcej vojny, ktorú vedie Rusko na Ukrajine, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Prezident je extrémne frustrovaný z oboch strán tejto vojny,“ povedala novinárom Leavittová. „Nechce ďalšie rozhovory. Chce činy. Chce, aby sa táto vojna skončila,“ dodala s tým, že Trumpov osobitný vyslanec Steve Witkoff a jeho tím pokračuje v rokovaniach s oboma stranami konfliktu.
Začiatkom týždňa Trump vyjadril netrpezlivosť voči Ukrajine a jej európskym spojencom Francúzsku, Británii a Nemecku a uviedol, že počas telefonátu s lídrami došlo na „silné slová“, pripomína AFP.
Nemecký kancelár Friedrich Merz uviedol, že ďalšie rozhovory sú naplánované na tento víkend a že by sa medzinárodné stretnutie o Ukrajine mohlo konať začiatkom budúceho týždňa, účasť Američanov nie je zaručená.
„Ak bude reálna šanca na podpísanie mierovej dohody, ak budeme mať pocit, že tieto stretnutia si zaslúžia účasť niekoho zo Spojených štátov tento víkend, potom tam svojho zástupcu vyšleme,“ povedala Leavittová.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj medzitým vo štvrtok potvrdil, že Kyjev poslal Spojený štátom aktualizovanú verziu mierového plánu. Dodal, že USA trvajú na vytvorení demilitarizovanej „voľnej ekonomickej zóny“ medzi ruskými a ukrajinskými jednotkami na východe Ukrajiny ako súčasti urovnania vojnového konfliktu.
Lavrov obvinil Európu z tlaku na USA, Zelenskyj volal s Trumpovými ľuďmi
Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov obvinil európskych podporovateľov Ukrajiny, že v rámci prebiehajúcich rokovaní o ukončení vojny vyvíjajú tlak na Spojené štáty, aby Ukrajine poskytli bezpečnostné záruky.
Hamas odmieta zistenia Amnesty International, že v Izraeli spáchal zločiny proti ľudskosti
Palestínske radikálne hnutie Hamas vo štvrtok odmietlo správu ľudskoprávnej organizácie Amnesty International, ktorá toto islamistické hnutie a ďalšie ozbrojené formácie obviňuje zo zločinov proti ľudskosti.
Rutte: Spoločný plán na ukončenie vojny na Ukrajine bude „skúškou“ pre Putina
Šéf NATO Mark Rutte vo štvrtok povedal, že ak by sa Spojené štáty a Európania dohodli na pláne na ukončenie vojny na Ukrajine, bolo by to testom pre Rusko či „naozaj chce mier“.
Zástupcovia českej opozície prišli na Slovensko, Raši stretnutie odmietol
Opoziční poslanci z Poslaneckej snemovne českého parlamentu vo štvrtok pricestovali do Bratislavy, kde sa stretli so slovenskou opozíciou.