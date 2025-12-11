  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 11.12.2025Meniny má Hilda
Bratislava

Trump je „extrémne frustrovaný“ z Ruska i Ukrajiny, čo sa týka vojny

  • DNES - 22:26
  • Washington
Trump je „extrémne frustrovaný“ z Ruska i Ukrajiny, čo sa týka vojny

Americký prezident Donald Trump je „extrémne frustrovaný“ z Kyjeva i z Moskvy ohľadne vojny, uviedla vo štvrtok hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová.

Vyjadrenie Trumpa prišlo v čase, keď stroskotali rokovania o ukončení takmer štyri roky trvajúcej vojny, ktorú vedie Rusko na Ukrajine, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Prezident je extrémne frustrovaný z oboch strán tejto vojny,“ povedala novinárom Leavittová. „Nechce ďalšie rozhovory. Chce činy. Chce, aby sa táto vojna skončila,“ dodala s tým, že Trumpov osobitný vyslanec Steve Witkoff a jeho tím pokračuje v rokovaniach s oboma stranami konfliktu.

Začiatkom týždňa Trump vyjadril netrpezlivosť voči Ukrajine a jej európskym spojencom Francúzsku, Británii a Nemecku a uviedol, že počas telefonátu s lídrami došlo na „silné slová“, pripomína AFP.

Nemecký kancelár Friedrich Merz uviedol, že ďalšie rozhovory sú naplánované na tento víkend a že by sa medzinárodné stretnutie o Ukrajine mohlo konať začiatkom budúceho týždňa, účasť Američanov nie je zaručená.

Ak bude reálna šanca na podpísanie mierovej dohody, ak budeme mať pocit, že tieto stretnutia si zaslúžia účasť niekoho zo Spojených štátov tento víkend, potom tam svojho zástupcu vyšleme,“ povedala Leavittová.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj medzitým vo štvrtok potvrdil, že Kyjev poslal Spojený štátom aktualizovanú verziu mierového plánu. Dodal, že USA trvajú na vytvorení demilitarizovanej „voľnej ekonomickej zóny“ medzi ruskými a ukrajinskými jednotkami na východe Ukrajiny ako súčasti urovnania vojnového konfliktu.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Lavrov obvinil Európu z tlaku na USA, Zelenskyj volal s Trumpovými ľuďmi

Lavrov obvinil Európu z tlaku na USA, Zelenskyj volal s Trumpovými ľuďmi

DNES - 22:25Zahraničné

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov obvinil európskych podporovateľov Ukrajiny, že v rámci prebiehajúcich rokovaní o ukončení vojny vyvíjajú tlak na Spojené štáty, aby Ukrajine poskytli bezpečnostné záruky.

Hamas odmieta zistenia Amnesty International, že v Izraeli spáchal zločiny proti ľudskosti

Hamas odmieta zistenia Amnesty International, že v Izraeli spáchal zločiny proti ľudskosti

DNES - 19:15Zahraničné

Palestínske radikálne hnutie Hamas vo štvrtok odmietlo správu ľudskoprávnej organizácie Amnesty International, ktorá toto islamistické hnutie a ďalšie ozbrojené formácie obviňuje zo zločinov proti ľudskosti.

Rutte: Spoločný plán na ukončenie vojny na Ukrajine bude „skúškou“ pre Putina

Rutte: Spoločný plán na ukončenie vojny na Ukrajine bude „skúškou“ pre Putina

DNES - 18:09Zahraničné

Šéf NATO Mark Rutte vo štvrtok povedal, že ak by sa Spojené štáty a Európania dohodli na pláne na ukončenie vojny na Ukrajine, bolo by to testom pre Rusko či „naozaj chce mier“.

Zástupcovia českej opozície prišli na Slovensko, Raši stretnutie odmietol

Zástupcovia českej opozície prišli na Slovensko, Raši stretnutie odmietol

DNES - 18:07Zahraničné

Opoziční poslanci z Poslaneckej snemovne českého parlamentu vo štvrtok pricestovali do Bratislavy, kde sa stretli so slovenskou opozíciou.

Vosveteit.sk
POZOR! Objavil sa nový phishing „Spiderman“, ktorý klonuje desiatky európskych bánk vrátane našich bez jedinej chybyPOZOR! Objavil sa nový phishing „Spiderman“, ktorý klonuje desiatky európskych bánk vrátane našich bez jedinej chyby
AKTUÁLNE: Android telefóny trápi nový ransomvér DroidLock. Dokáže ťa odfotiť, ukradnúť heslá a úplne zablokovať zariadenieAKTUÁLNE: Android telefóny trápi nový ransomvér DroidLock. Dokáže ťa odfotiť, ukradnúť heslá a úplne zablokovať zariadenie
Moskva znervóznela, Zelenskyj potvrdil prelomovú zbraň. Žiadne obmedzenia Západu, Ukrajina nasadila balistickú raketu SapsanMoskva znervóznela, Zelenskyj potvrdil prelomovú zbraň. Žiadne obmedzenia Západu, Ukrajina nasadila balistickú raketu Sapsan
Adobe uzatvára spoluprácu s OpenAI: V ChatGPT dostaneš zadarmo profesionálne grafické nástroje, ktoré môžeš ovládať prirodzenou rečouAdobe uzatvára spoluprácu s OpenAI: V ChatGPT dostaneš zadarmo profesionálne grafické nástroje, ktoré môžeš ovládať prirodzenou rečou
AKTUÁLNE: Chrome má kritickú chybu, ktorú hackeri už zneužívajú. Google varuje, aby si ho okamžite aktualizovalAKTUÁLNE: Chrome má kritickú chybu, ktorú hackeri už zneužívajú. Google varuje, aby si ho okamžite aktualizoval
Banky a kryptopeňaženky po celom svete čelia zákernému útoku: RAT malvér Albiriox napáda vyše 400 finančných aplikácií, dostáva nebezpečnejšie funkcieBanky a kryptopeňaženky po celom svete čelia zákernému útoku: RAT malvér Albiriox napáda vyše 400 finančných aplikácií, dostáva nebezpečnejšie funkcie
Expertka ukázala, ako sa pripojíš k Wi-Fi routeru a čo všetko musíš zmeniť, aby si sa nestal obeťou hackera. Väčšina ľudí nevie ako na toExpertka ukázala, ako sa pripojíš k Wi-Fi routeru a čo všetko musíš zmeniť, aby si sa nestal obeťou hackera. Väčšina ľudí nevie ako na to
Čo si pozrieť na Netflixe tento týždeň? Tieto filmové a seriálové hity už čoskoro prídu na platformuČo si pozrieť na Netflixe tento týždeň? Tieto filmové a seriálové hity už čoskoro prídu na platformu
Európa potichu buduje zbraň, ktorú sonar takmer neodhalí. Nový projekt má z podvodných dronov urobiť duchov oceánuEurópa potichu buduje zbraň, ktorú sonar takmer neodhalí. Nový projekt má z podvodných dronov urobiť duchov oceánu
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP