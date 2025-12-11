  • Články
Lavrov obvinil Európu z tlaku na USA, Zelenskyj volal s Trumpovými ľuďmi

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vo štvrtok obvinil európskych podporovateľov Ukrajiny, že v rámci prebiehajúcich rokovaní o ukončení vojny vyvíjajú tlak na Spojené štáty, aby Ukrajine poskytli bezpečnostné záruky. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

S odvolaním sa na správy o rokovaniach medzi európskymi a americkými predstaviteľmi Lavrov podľa ruskej štátnej tlačovej agentúry TASS uviedol, že Európania sa snažia prinútiť Washington, aby poskytol Ukrajine bezpečnostné záruky, pričom ignorujú bezpečnostné záujmy Ruska.

Medzičasom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj informoval, že telefonoval s vysokými predstaviteľmi administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa o bezpečnostných zárukách USA pre Kyjev, uviedla agentúra AFP. Stalo sa tak deň po tom, ako Ukrajina predložila Spojeným štátom protinávrhy k plánu na ukončenie vojny s Ruskom.

Podľa Zelenského sa na telefonáte zúčastnili americký minister zahraničných vecí Marco Rubio, Trumpov osobitný vyslanec Steve Witkoff, minister obrany Pete Hegseth a Trumpov zať Jared Kushner, ako aj generálny tajomník NATO Mark Rutte.

V blízkej budúcnosti bude jasné, ako budú bezpečnostné záruky vyzerať,“ uviedol Zelenskyj v príspevku na sociálnych sieťach, bez toho, aby poskytol bližšie informácie.

Zdroj: Info.sk, TASR
