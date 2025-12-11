  • Články
Z trhu sťahujú nebezpečné kurčatá, obsahujú salmonelu

Obchodný reťazec predával kontaminované kurčatá.

Česká Štátna veterinárna správa (SVS) varuje spotrebiteľov pred nebezpečnou potravinou. Z pultov potravinového reťazca DELMART sťahujú desiatky kilogramov kukuričného kurčaťa Ramon. Dôvodom je nález baktérie Salmonella Enterica ser. Typhimurium v chladených kurčatách dovezených z Francúzska.

Na nebezpečenstvo upozornili českí veterinári po tom, čo dostali informáciu prostredníctvom európskeho systému rýchleho varovania (RASFF) od francúzskych dozorných orgánov. SVS o tom informovala na svojej webovej stránke.

Foto: svscr.cz

Podľa veterinárnej správy sa do predaja dostalo celkovo 160 kusov týchto kurčiat s celkovou hmotnosťou takmer 250 kilogramov. Hoci obchodník už bol o riziku informovaný a tovar sťahuje, časť výrobkov si už zákazníci mohli odniesť domov.

Veterinári vyzývajú ľudí k opatrnosti. „Spotrebiteľom, ktorí majú výrobok doma, odporúčame, aby ho nekonzumovali a vrátili ho v mieste nákupu,“ uviedol hovorca SVS Petr Vorlíček. Týka sa to výrobku s týmito identifikačnými údajmi:

Názov: Poulet jaune entier (kurča žlté celé)

Výrobca: Les Volailles Rémi Ramon

Predajca: DELMART s.r.o.

Šarža: 5045108141

Dátum spotreby: 14. 12. 2025

Riziko pre deti a seniorov

Salmonelóza, ktorú tieto baktérie spôsobujú, sa prejavuje nepríjemnými črevnými ťažkosťami, hnačkami a zvracaním. Baktérie sa do tela môžu dostať nielen konzumáciou nedovareného mäsa, ale aj krížovou kontamináciou – napríklad cez neumyté ruky alebo kuchynský riad, ktorý prišiel do styku so surovým mäsom.

Vorlíček upozorňuje, že hoci je možné baktérie zničiť dostatočnou tepelnou úpravou, riziko netreba podceňovať. „Ohrození môžu byť najmä starší ľudia, chorí či malé deti, ktorí sa horšie vyrovnávajú s veľkými stratami tekutín v dôsledku hnačiek a zvracania,“ dodal Vorlíček.

