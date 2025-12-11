Nestlé sťahuje z trhu nebezpečný výrobok
Dôvodom je podozrenie na prítomnosť baktérií.
Spoločnosť Nestlé Slovensko sťahuje z trhu jednu šaržu počiatočnej dojčenskej výživy. Dôvodom je preventívna ochrana pred možným výskytom baktérií. Spoločnosť Nestlé o tom informovala na svojej webovej stránke.
Dojčenská výživa Nestlé BEBA COMFORT 1 5 HMO bola dostupná vo viacerých obchodoch vrátane siete drogérií dm drogerie markt. Dôvodom stiahnutia je prítomnosť mikroorganizmu Bacillus cereus, ktorý bol zistený na jednej z výrobných liniek v továrni, kde sa predmetná šarža vyrábala. Hoci ide o preventívne opatrenie, spoločnosť vyzýva rodičov k opatrnosti.
Z trhu sťahujú detskú výživu Nestlé
Foto: nestle.cz
Názov výrobku: Nestlé BEBA COMFORT 1 5 HMO počiatočná dojčenská mliečna výživa
Balenie: 800 g
Identifikačné číslo: NLNWPB261 6x800g CZ, 12577075
Číslo šarže: 52850346AF
Minimálna trvanlivosť do: 10.2027
Spoločnosť dm drogerie markt dôrazne odporúča, aby spotrebitelia výrobok s uvedenou šaržou nekonzumovali.
Nákaza Bacillus cereus
Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR na svojom webe upozorňuje, že baktéria Bacillus cereus sa najviac rozmnožuje vo vlhkých, málo kyslých potravinách pri teplotách od 4-5 °C do 55 °C.
Nákaza po skonzumovaní kontaminovanej potraviny sa prejavuje hnačkou, bolesťami brucha a pocitom nevoľnosti. „Ochorenia si nevyžadujú väčšinou žiadne špecifické liečenie. Odporúča sa dopĺňať stratu tekutín. Pri deťoch je priebeh ochorenia ťažší ako u dospelých,“ dodáva ŠVPS SR.
Čo majú robiť zákazníci
Ak máte toto mlieko doma, môžete ho priniesť späť do ktorejkoľvek predajne dm. Reťazec akceptuje vrátenie výrobku bez ohľadu na to, či je balenie ešte neotvorené, alebo už načaté. Personál v predajniach poskytne zákazníkom ďalšie informácie o postupe pri vrátení tovaru a kompenzácii.
„Spotrebitelia, ktorí si zakúpili uvedený výrobok, sa môžu obracať na našu spotrebiteľskú linku na e-maile: [email protected] alebo na telefónnom čísle: +420 800 135 135. Spoločne nájdeme najvhodnejšie riešenie. Ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti,“ dodáva spoločnosť Nestlé.
Dojčenská výživa BEBA od spoločnosti Nestlé bola stiahnutá z trhu aj v minulosti. V roku 2023 bolo zistené, že v obmedzenom množstve jednej šarže detskej výživy sa vyskytlo riziko výskytu baktérie rodu Cronobacter. Infekcie spôsobené Cronobacterom ale môžu byť smrteľné pre dojčatá mladšie ako 2 mesiace alebo predčasne narodené deti. V roku 2019 bola vo viacerých detských výživách zistená prítomnosť minerálneho oleja aromatických uhľovodíkov – MOAH.
