Štvrtok, 11.12.2025Meniny má Hilda
Bratislava

SHMÚ vydal výstrahu pre celé Slovensko, platí až do piatka

  • DNES - 19:29
  • Bratislava
Podľa meteorológov si treba dávať pozor na hmlu.

Vo štvrtok večer aj v piatok ráno (12. 12.) si treba dávať pozor na hmlu. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahy prvého stupňa pre celé územie Slovenska s predbežnou platnosťou až do piatka 9.00 h.

Vo všetkých okresoch očakávajú meteorológovia výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Upozornili, že znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. „Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ poznamenali.

Zdroj: Info.sk, TASR
