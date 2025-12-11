SHMÚ vydal výstrahu pre celé Slovensko, platí až do piatka
Podľa meteorológov si treba dávať pozor na hmlu.
Vo štvrtok večer aj v piatok ráno (12. 12.) si treba dávať pozor na hmlu. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahy prvého stupňa pre celé územie Slovenska s predbežnou platnosťou až do piatka 9.00 h.
Vo všetkých okresoch očakávajú meteorológovia výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Upozornili, že znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. „Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ poznamenali.
Poslanci Národnej rady SR schválili novelu Trestného zákona, mení sa aj inštitút tzv. kajúcnikov
Za drobnú krádež sa do Trestného zákona opätovne zavádza pravidlo „trikrát a dosť“.
Premiér kritizuje veto prezidenta k ÚOO, vyzýva koalíciu na jeho prelomenie
Premiér Robert Fico kritizuje veto prezidenta Petra Pellegriniho k zákonu o zmene Úradu na ochranu oznamovateľov na nový úrad a vyzýva koalíciu, aby ho v najbližších hodinách prelomila.
Najvyšší súd SR zrušil rozsudok v prípade bývalého šéfa ÚŠP Dušana Kováčika
Najvyšší súd SR vo štvrtok rozhodol o dovolaní ministra spravodlivosti Borisa Suska v prípade obvineného bývalého šéfa Úradu špeciálnej prokuratúry Dušana Kováčika.
ANS varuje: Prepúšťanie a zatváranie oddelení hrozí vo viacerých nemocniciach
Asociácia nemocníc Slovenska vyjadruje obavy zo zhoršujúcej sa situácie v nemocniciach, ktoré čelia prepúšťaniu a zatváraniu oddelení.