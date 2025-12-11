  • Články
Premiér kritizuje veto prezidenta k ÚOO, vyzýva koalíciu na jeho prelomenie

  • DNES - 18:53
  • Bratislava
Premiér Robert Fico (Smer-SD) kritizuje veto prezidenta Petra Pellegriniho k zákonu o zmene Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad a vyzýva koalíciu, aby ho v najbližších hodinách prelomila.

Fico tvrdí, že z tohto dôvodu bude Smer-SD zvažovať podporu Pellegriniho v ďalších prezidentských voľbách. Rozhodnutie prezidenta je podľa Fica vyslovením nedôvery ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi (Hlas-SD), hlava štátu sa podľa premiéra postavila na stranu čurillovcov. TASR o tom informoval tlačový odbor Úradu vlády SR.

Prezident svojím rozhodnutím plne podporil nelegálnu činnosť orgánov činných v trestnom konaní v rokoch 2020 až 2023, keď sa hrubo zneužívalo trestné právo proti vtedajšej opozícii. Prezident sa postavil na stranu čurillovcov. Rozhodnutie prezidenta je vyslovením nedôvery predsedovi Hlasu-SD Matúšovi Šutajovi Eštokovi,“ myslí si premiér.

Hlava štátu podľa neho „okrem poklesu svojej nedôveryhodnosti“ neposkytla žiadny relevantný dôvod, prečo zákon vetovala. „Nehovoriac o tom, že v procese jeho schvaľovania boli prijaté viaceré dôležité zmeny vylučujúce spätnú retroaktivitu a potvrdzujúce nezávislosť úradu,“ dodal premiér.

Pellegrini vetoval zákon o zmene ÚOO na nový úrad. Odôvodnil to absenciou dôvodov pre skrátené legislatívne konanie, vážnymi vecnými pripomienkami k nedostatočnej ochrane obetí trestných činov a nevyriešenými výhradami zo strany Európskej komisie s možnými následkami voči Slovensku.

Legislatívu z dielne ministerstva vnútra v utorok (9. 12.) schválil parlament. Nový úrad má okrem agendy oznamovateľov trestnej činnosti riešiť aj agendu odškodňovania obetí trestných činov, ktorú prevezme od ministerstva spravodlivosti. Riešiť má aj preskúmanie ochrany v rámci trestného aj správneho konania.

Zdroj: Info.sk, TASR
