Laureátkou Mimoriadnej ceny Krištáľového krídla sa stane Alena Heribanová
- DNES - 18:35
- Bratislava
Veľká porota Krištáľového krídla sa na štvrtkovom stretnutí rozhodla, že laureátkou Mimoriadnej ceny Krištáľového krídla v jeho 29. ročníku sa stane moderátorka, autorka a bývalá televízna hlásateľka Alena Heribanová.
„Na získanie Mimoriadnej ceny bolo navrhovaných veľa osobností, výber bol ťažký, pretože aj keď Slovensko je malé, ale na kvalitných a úspešných ľudí je veľmi bohaté,“ povedal pre TASR predseda veľkej poroty Krištáľového krídla Ján Bilinský. Pri výbere laureátky podľa jeho slov prevážila diverzifikácia činností Aleny Heribanovej, ktorá od čias, kedy bola televíznou hlásateľkou, prešla mnohými činnosťami a zmenami.
„Vedela sa prispôsobiť novým trendom, novej situácii aj v televízii, kde povolanie hlásateľka zaniklo. Stala sa z nej moderátorka a scenáristka, pôsobí aj v diplomacii, vieme o jej filantropických aktivitách, je tiež veľkým zástancom v oblasti ženského hnutia, podporovala aj športové aktivity,“ pripomenul Bilinský k jednej z najvýraznejších osobností slovenskej televíznej kultúry, ktorá pôsobila aj v medzinárodných projektoch či už v oblasti cestovania alebo ženského hnutia.
„Krištáľové krídlo je celospoločenské ocenenie a Alena Heribanová je tiež celospoločensky uznávaná, športovci sa o nej veľmi krásne vyjadrujú, odborníci z oblasti hospodárstva ju poznajú z Expa, porotcovia hovorili, ako dokáže moderovať v jeden deň v niekoľkých jazykoch, je predsedníčkou spolku Živena,“ uviedla pre TASR riaditeľka projektu Katarína Srkala, ktorá vedie udeľovanie cien výnimočným jedincom v rôznych oblastiach spoločenského života na Slovensku po svojej mame, zakladateľke projektu Márii Vaškovičovej.
Veľká porota rozhodla okrem laureátky Mimoriadnej ceny aj o troch nominovaných osobnostiach v každej z desiatich kategórií. Nominované osobnosti predstavia organizátori v najbližších dňoch.
Alena Heribanová sa narodila 11. apríla 1955 v Piešťanoch. V roku 1979 nastúpila do Československej televízie a stala sa jednou z najznámejších tvári hlásateľskej generácie. Ako moderátorka a scenáristka stála pri viacerých autorských projektoch. Vrcholom jej televíznej tvorby je talkshow Anjeli strážni, ktorá je na obrazovkách Slovenskej televízie od roku 2004. Heribanová v nej predstavila stovky osobností z kultúry, vedy, športu a verejného života. V rokoch 2013 - 2019 viedla Slovenský inštitút vo Viedni a pôsobila ako prezidentka združenia EUNIC Austria. Reprezentovala Slovensko na svetových výstavách Expo, spolupracovala pri kultúrnych podujatiach na olympijských a paralympijských hrách a na viacerých zahraničných projektoch. Od roku 2022 je predsedníčkou najstaršieho spolku slovenských žien Živena. Je držiteľkou viacerých ocenení.
