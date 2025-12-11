  • Články
Rutte: Spoločný plán na ukončenie vojny na Ukrajine bude „skúškou" pre Putina

  DNES - 18:09
  Berlín
Šéf NATO Mark Rutte vo štvrtok povedal, že ak by sa Spojené štáty a Európania dohodli na pláne na ukončenie vojny na Ukrajine, bolo by to testom pre Rusko či „naozaj chce mier“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Doteraz hral (ruský prezident Vladimir) Putin mierotvorcu len vtedy, keď mu to vyhovovalo na to, aby získal čas na pokračovanie vojny,“ povedal Rutte vo svojom prejave v Berlíne.

Americký prezident Donald Trump „chce teraz ukončiť krviprelievanie“ a je „jediný, kto môže dostať Putina k rokovaciemu stolu,“ povedal Rutte.

Tak skúsme Putina otestovať. Uvidíme, či naozaj chce mier, alebo či uprednostňuje pokračovanie masakru,“ zdôraznil Rutte.

Ukrajinskí predstavitelia v stredu oznámili, že Washingtonu zaslali aktualizovaný plán na ukončenie ruskej invázie, ktorý vychádza z 28-bodového návrhu, ktorý v novembri predložil americký prezident Donald Trump.

Pôvodný plán, ktorý počítal s tým, že Ukrajina sa vzdá území, ktoré Rusko nezískalo, považoval Kyjev a jeho európski spojenci za príliš veľký ústupok voči Rusku.

Nemecký kancelár Friedrich Merz uviedol, že na tento víkend sú naplánované ďalšie rokovania s Američanmi a medzinárodné stretnutie o Ukrajine „by sa mohlo uskutočniť na začiatku budúceho týždňa“.

Šéf NATO tiež obvinil Čínu, že je „záchranným lanom Ruska“ v tejto vojne. „Čína chce zabrániť tomu, aby jej spojenec prehral na Ukrajine,“ povedal vo svojom prejave na bezpečnostnej konferencii „Bez podpory Číny by Rusko nemohlo pokračovať v tejto vojne,“ dodal.

Rutte tiež varoval pred finančnými dôsledkami pre NATO, ak Ukrajina zostane „pod okupáciou Ruska“.

NATO by muselo podstatne zvýšiť svoju vojenskú prítomnosť na východnom krídle. „A spojenci by museli ísť oveľa ďalej a rýchlejšie v oblasti výdavkov na obranu a výrobu,“ varoval šéf NATO.

Zdroj: Info.sk, TASR
