Štvrtok, 11.12.2025
Bratislava

Zástupcovia českej opozície prišli na Slovensko, Raši stretnutie odmietol

  Bratislava
Zástupcovia českej opozície prišli na Slovensko, Raši stretnutie odmietol

Opoziční poslanci z Poslaneckej snemovne českého parlamentu vo štvrtok pricestovali do Bratislavy, kde sa stretli so slovenskou opozíciou.

Svojou cestou šéfovia poslaneckých klubov Marek Benda (ODS), Jan Jakob (TOP 09), Tom Philipp (KDU-ČSL) a Michaela Šebelová (STAN), ktorých doplnila poslankyňa za Pirátov Katerina Demetrashvili, reagovali na minulotýždňovú návštevu predsedu snemovne Tomia Okamuru (SPD) v Bratislave, píše TASR.

Benda pre médiá uviedol, že požiadal o stretnutie aj predsedu Národnej rady (NR) SR Richarda Rašiho, ten však stretnutie s českou opozíciou odmietol. Benda doplnil, že od Rašiho dostal list, ktorého obsah však nechcel bližšie komentovať.

Šéfovia českej opozície sa na Slovensku stretli s českým veľvyslancom Rudolfom Jindrákom. Následne rokovali so zástupcami slovenských opozičných strán – Progresívneho Slovenska (PS), Slobody a Solidarity (SaS), KDH, Demokratov a Hnutia Slovensko. Hlavným cieľom stretnutia bola výmena skúseností a názorov medzi parlamentnými klubmi, diskusia o aktuálnej situácii v oboch krajinách a posilnenie vzájomnej spolupráce.

Šéfovia českej opozície sa na Slovensku stretli s českým veľvyslancom Rudolfom Jindrákom. Následne rokovali so zástupcami slovenských opozičných strán – Progresívneho Slovenska (PS), Slobody a Solidarity (SaS), KDH, Demokratov a OĽANO.

Okamura minulý týždeň absolvoval svoju prvú zahraničnú cestu vo funkcii predsedu Poslaneckej snemovne. V jeho delegácii v Bratislave boli len poslanci koaličných hnutí ANO a SPD a strany Motoristi sebe. Niektorí členovia organizačného výboru snemovne, ktorý o cestách poslancov rozhoduje, chceli, aby sa k delegácii mohol pripojiť aspoň podpredseda dolnej komory parlamentu za ODS Jan Skopeček. Ani jeho účasť však zástupcovia vznikajúcej vládnej koalície nepovolili.

Dúfam, že minulotýždňová cesta českej vládnej koalície za slovenskou vládnou koalíciou bola iba výnimkou, excesom, ktorý sa už nebude opakovať. Vždy v histórii Českej a Slovenskej republiky boli delegácie naprieč politickým spektrom. Dúfam, že to tak do budúcnosti bude platiť,“ povedal Benda počas tlačovej konferencie pred Bratislavským hradom.

Podľa jeho slov počas stretnutia so slovenskou opozíciou otvorili aj otázku Benešových dekrétov. „Bolo nám jednoznačne povedané, že nikto na Slovensku nechce otvárať problematiku Benešových dekrétov, iba sa tu vedie diskusia o tom, že nemajú byť do budúcnosti používané,“ povedal.

Podľa predstaviteľov českej opozície má táto cesta ukázať, že sa chcú vrátiť k normálnym vzťahom medzi Českou a Slovenskou republikou.

Zdroj: Info.sk, TASR
