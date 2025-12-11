Najvyšší súd SR zrušil rozsudok v prípade bývalého šéfa ÚŠP Dušana Kováčika
Najvyšší súd (NS) SR vo štvrtok rozhodol o dovolaní ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) v prípade obvineného bývalého šéfa Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Dušana Kováčika.
Zrušil rozsudok Najvyššieho súdu z roku 2022, ako aj rozsudok Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) z roku 2021. ŠTS má vo veci opätovne rozhodnúť. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová. Upozornil na to denník Sme.
Najvyšší súd podľa hovorkyne konštatoval, že bol v neprospech obvineného Dušana Kováčika. porušený zákon.
Minister spravodlivosti podal v lete 2024 dovolanie v prípade právoplatne odsúdeného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Zároveň rozhodol o prerušení výkonu trestu odňatia slobody až do rozhodnutia Najvyššieho súdu SR o dovolaní.
NS SR v máji 2022 právoplatne odsúdil Dušana Kováčika na osem rokov väzenia za prijatie úplatku a vyzradenie informácií zo spisov. Uložil mu aj peňažný trest vo výške 100.000 eur.
ANS varuje: Prepúšťanie a zatváranie oddelení hrozí vo viacerých nemocniciach
Asociácia nemocníc Slovenska vyjadruje obavy zo zhoršujúcej sa situácie v nemocniciach, ktoré čelia prepúšťaniu a zatváraniu oddelení.
Fico o Európskej únii: Ak má skapať, nech skape
Ak Európska únia nebude rešpektovať suverénnu politiku, tradície i historické korene, podľa Fica „skape“.
Poslanecký klub Hlas-SD podľa Rašiho stojí za predsedom strany Šutajom Eštokom
Poslanci za Hlas-SD stoja za vedením strany a lídrom strany Matúšom Šutajom Eštokom.
Prieskum: Podľa 55,9 percenta opýtaných vládne kabinet horšie, ako očakávali
V rámci série prieskumov „Ako sa máte, Slovensko?“ mali respondenti možnosť vyjadriť sa, či po uplynutí polovice funkčného obdobia súčasnej vlády naplnil kabinet ich očakávania, či ich prekonal alebo naopak nenaplnil.