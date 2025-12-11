  • Články
Najvyšší súd SR zrušil rozsudok v prípade bývalého šéfa ÚŠP Dušana Kováčika

  • DNES - 17:44
  • Bratislava
Najvyšší súd (NS) SR vo štvrtok rozhodol o dovolaní ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) v prípade obvineného bývalého šéfa Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Dušana Kováčika.

Zrušil rozsudok Najvyššieho súdu z roku 2022, ako aj rozsudok Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) z roku 2021. ŠTS má vo veci opätovne rozhodnúť. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová. Upozornil na to denník Sme.

Najvyšší súd podľa hovorkyne konštatoval, že bol v neprospech obvineného Dušana Kováčika. porušený zákon.

Minister spravodlivosti podal v lete 2024 dovolanie v prípade právoplatne odsúdeného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Zároveň rozhodol o prerušení výkonu trestu odňatia slobody až do rozhodnutia Najvyššieho súdu SR o dovolaní.

NS SR v máji 2022 právoplatne odsúdil Dušana Kováčika na osem rokov väzenia za prijatie úplatku a vyzradenie informácií zo spisov. Uložil mu aj peňažný trest vo výške 100.000 eur.

Zdroj: Info.sk, TASR
