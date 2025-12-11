  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 11.12.2025Meniny má Hilda
Bratislava

ANS varuje: Prepúšťanie a zatváranie oddelení hrozí vo viacerých nemocniciach

  • DNES - 17:37
  • Bratislava
ANS varuje: Prepúšťanie a zatváranie oddelení hrozí vo viacerých nemocniciach

Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) vyjadruje obavy zo zhoršujúcej sa situácie v nemocniciach, ktoré čelia prepúšťaniu a zatváraniu oddelení.

Rovnaký scenár ako v Univerzitnej nemocnici s poliklinikou Milosrdní bratia v Bratislave, ktorá informovala o hromadnom prepúšťaní a reprofilizácii, hrozí podľa asociácie aj ďalším nemocniciam na Slovensku. ANS tvrdí, že ide o priamy dôsledok zmluvy, ktorú minulý rok uzavrel rezort zdravotníctva s Lekárskym odborovým združením (LOZ).

Na základe zverejnených informácií musíme konštatovať, že prepúšťanie a rušenie oddelení v Nemocnici Milosrdní bratia je aj priamym následkom memoranda, ktoré pred rokom pod hrozbou hromadných výpovedí lekárov presadilo LOZ, čo potvrdil aj samotný riaditeľ nemocnice,“ uviedol prvý viceprezident ANS Igor Pramuk.

ANS podotkla, že pred dôsledkami tejto zmluvy dlhodobo varovala a aktuálne sa ukazuje, že varovania boli opodstatnené. Takisto opätovne poukázala na dôsledky konsolidácie a nedofinancovania svojich členov vrátane možného prepúšťania a zatvárania oddelení.

Táto situácia sa môže týkať viacerých regiónov Slovenska, ako nám potvrdili členovia na rokovaní Rady ANS tento týždeň. Na rozdiel od štátnych nemocníc sa naši členovia vo väčšine prípadov nemôžu a ani nechcú zadlžovať. Najväčšie problémy im spôsobuje dramatický nárast mzdových výdavkov v dôsledku memoranda,“ upozornil Pramuk.

Asociácia preto apeluje na Ministerstvo zdravotníctva SR a vládu, aby z dlhodobého hľadiska hľadali spôsoby, ktoré budú stabilizovať zdravotnícky systém udržateľným spôsobom.

Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia v Bratislave plánuje hromadne prepustiť približne 90 zamestnancov. Ako vysvetlila, prechádza náročným obdobím, preto zriaďovateľ nemocnice rozhodol o jej reprofilizácii. V rámci nej sa má upraviť štruktúra poskytovanej zdravotnej starostlivosti tak, aby bola existencia nemocnice finančne udržateľná a aby mohla pokračovať vo svojej činnosti.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Najvyšší súd SR zrušil rozsudok v prípade bývalého šéfa ÚŠP Dušana Kováčika

Najvyšší súd SR zrušil rozsudok v prípade bývalého šéfa ÚŠP Dušana Kováčika

DNES - 17:44Domáce

Najvyšší súd SR vo štvrtok rozhodol o dovolaní ministra spravodlivosti Borisa Suska v prípade obvineného bývalého šéfa Úradu špeciálnej prokuratúry Dušana Kováčika.

Fico o Európskej únii: Ak má skapať, nech skape

Fico o Európskej únii: Ak má skapať, nech skape

DNES - 17:23Domáce

Ak Európska únia nebude rešpektovať suverénnu politiku, tradície i historické korene, podľa Fica „skape“.

Poslanecký klub Hlas-SD podľa Rašiho stojí za predsedom strany Šutajom Eštokom

Poslanecký klub Hlas-SD podľa Rašiho stojí za predsedom strany Šutajom Eštokom

DNES - 17:19Domáce

Poslanci za Hlas-SD stoja za vedením strany a lídrom strany Matúšom Šutajom Eštokom.

Prieskum: Podľa 55,9 percenta opýtaných vládne kabinet horšie, ako očakávali

Prieskum: Podľa 55,9 percenta opýtaných vládne kabinet horšie, ako očakávali

DNES - 16:41Domáce

V rámci série prieskumov „Ako sa máte, Slovensko?“ mali respondenti možnosť vyjadriť sa, či po uplynutí polovice funkčného obdobia súčasnej vlády naplnil kabinet ich očakávania, či ich prekonal alebo naopak nenaplnil.

Vosveteit.sk
AKTUÁLNE: Android telefóny trápi nový ransomvér DroidLock. Dokáže ťa odfotiť, ukradnúť heslá a úplne zablokovať zariadenieAKTUÁLNE: Android telefóny trápi nový ransomvér DroidLock. Dokáže ťa odfotiť, ukradnúť heslá a úplne zablokovať zariadenie
Moskva znervóznela, Zelenskyj potvrdil prelomovú zbraň. Žiadne obmedzenia Západu, Ukrajina nasadila balistickú raketu SapsanMoskva znervóznela, Zelenskyj potvrdil prelomovú zbraň. Žiadne obmedzenia Západu, Ukrajina nasadila balistickú raketu Sapsan
Adobe uzatvára spoluprácu s OpenAI: V ChatGPT dostaneš zadarmo profesionálne grafické nástroje, ktoré môžeš ovládať prirodzenou rečouAdobe uzatvára spoluprácu s OpenAI: V ChatGPT dostaneš zadarmo profesionálne grafické nástroje, ktoré môžeš ovládať prirodzenou rečou
AKTUÁLNE: Chrome má kritickú chybu, ktorú hackeri už zneužívajú. Google varuje, aby si ho okamžite aktualizovalAKTUÁLNE: Chrome má kritickú chybu, ktorú hackeri už zneužívajú. Google varuje, aby si ho okamžite aktualizoval
Banky a kryptopeňaženky po celom svete čelia zákernému útoku: RAT malvér Albiriox napáda vyše 400 finančných aplikácií, dostáva nebezpečnejšie funkcieBanky a kryptopeňaženky po celom svete čelia zákernému útoku: RAT malvér Albiriox napáda vyše 400 finančných aplikácií, dostáva nebezpečnejšie funkcie
Expertka ukázala, ako sa pripojíš k Wi-Fi routeru a čo všetko musíš zmeniť, aby si sa nestal obeťou hackera. Väčšina ľudí nevie ako na toExpertka ukázala, ako sa pripojíš k Wi-Fi routeru a čo všetko musíš zmeniť, aby si sa nestal obeťou hackera. Väčšina ľudí nevie ako na to
Čo si pozrieť na Netflixe tento týždeň? Tieto filmové a seriálové hity už čoskoro prídu na platformuČo si pozrieť na Netflixe tento týždeň? Tieto filmové a seriálové hity už čoskoro prídu na platformu
Európa potichu buduje zbraň, ktorú sonar takmer neodhalí. Nový projekt má z podvodných dronov urobiť duchov oceánuEurópa potichu buduje zbraň, ktorú sonar takmer neodhalí. Nový projekt má z podvodných dronov urobiť duchov oceánu
Google Fotky práve dostali funkciu, o ktorú ľudia prosili roky. Profesionálne video vytvoríš za pár sekúnd a takmer bez námahyGoogle Fotky práve dostali funkciu, o ktorú ľudia prosili roky. Profesionálne video vytvoríš za pár sekúnd a takmer bez námahy
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP