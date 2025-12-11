Fico o Európskej únii: Ak má skapať, nech skape
Ak Európska únia (EÚ) nebude rešpektovať suverénnu politiku, tradície i historické korene, podľa Fica „skape“.
Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) to vyhlásil v pléne Národnej rady (NR) SR počas štvrtkovej hodiny otázok. Povedal to v rámci odpovede na otázku, ako hodnotí novú národnú bezpečnostnú stratégiu Spojených štátov amerických. Materiál podľa Fica hovorí o tom, že EÚ opúšťa svoje základné hodnoty i líderstvo. S týmto postojom Fico súhlasí.
„Môžeme sa hnevať na viceprezidenta USA, ktorý povedal, že EÚ absolútne opúšťa svoje tradície? Nemôžeme, má absolútnu pravdu. Ak bude takto pokračovať EÚ a nebude rešpektovať suverénnu politiku, tradície, historické korene, tak skape. A ak má skapať, nech skape,“ vyhlásil Fico. Slovensko bude podľa neho stáť za svojimi postojmi, tradíciami, a tým, že „jedna a jedna sú dve“, čím narážal na novelu Ústavy SR, ktorá do najvyššieho zákona štátu zakotvila existenciu dvoch pohlaví. V tejto súvislosti povedal, že pre túto úpravu ústavy mal podľa neho Smer-SD spor so Stranou európskych socialistov (PES).
Nová bezpečnostná stratégia USA je podľa Fica o hodnotách. „Je to absolútne nový pohľad Spojených štátov na Európu a Európsku úniu. Opätovne sa v tomto materiáli hovorí, že Európska únia opúšťa svoje základné hodnoty, nemá líderstvo a EÚ stráca svoje postavenie v medzinárodnom meradle,“ povedal premiér s tým, že ide o názor, ktorý „preferujeme dlhodobo“. EÚ podľa neho nemá skutočné líderstvo, ako to bolo v minulosti a stráca svoje pozície aj v rámci celého sveta.
Najvyšší súd SR zrušil rozsudok v prípade bývalého šéfa ÚŠP Dušana Kováčika
Najvyšší súd SR vo štvrtok rozhodol o dovolaní ministra spravodlivosti Borisa Suska v prípade obvineného bývalého šéfa Úradu špeciálnej prokuratúry Dušana Kováčika.
ANS varuje: Prepúšťanie a zatváranie oddelení hrozí vo viacerých nemocniciach
Asociácia nemocníc Slovenska vyjadruje obavy zo zhoršujúcej sa situácie v nemocniciach, ktoré čelia prepúšťaniu a zatváraniu oddelení.
Poslanecký klub Hlas-SD podľa Rašiho stojí za predsedom strany Šutajom Eštokom
Poslanci za Hlas-SD stoja za vedením strany a lídrom strany Matúšom Šutajom Eštokom.
Prieskum: Podľa 55,9 percenta opýtaných vládne kabinet horšie, ako očakávali
V rámci série prieskumov „Ako sa máte, Slovensko?“ mali respondenti možnosť vyjadriť sa, či po uplynutí polovice funkčného obdobia súčasnej vlády naplnil kabinet ich očakávania, či ich prekonal alebo naopak nenaplnil.