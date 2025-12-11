  • Články
Poslanecký klub Hlas-SD podľa Rašiho stojí za predsedom strany Šutajom Eštokom

  • DNES - 17:19
  • Bratislava
Poslanci za Hlas-SD stoja za vedením strany a lídrom strany Matúšom Šutajom Eštokom.

Necítia potrebu zvolávania snemu k prehodnoteniu pôsobenia Šutaja Eštoka vo funkcii predsedu. Vyplýva to z vyjadrení predsedu Národnej rady (NR) SR Richarda Rašiho (Hlas-SD) a šéfa poslaneckého klubu Hlasu Róberta Puciho. Uviedli to v reakcii na vyhlásenie poslanca Jána Ferenčáka, ktorý oznámil svoj odchod z klubu po jeho odvolaní z čela výboru pre európske záležitosti a vyzval na zvolanie snemu strany.

Sme tu preto, aby sme deklarovali pochybnosti, ktoré náš kolega zasial. Nielen predseda, ale aj vedenie strany má podporu celého poslaneckého klubu. Som presvedčený, že aj celej členskej základne,“ uviedol Raši.

Na výzvu Ferenčáka na zvolanie snemu netreba podľa neho reagovať. Spolu s Pucim pripomenuli, že snem má svoje pravidlá. „Zvolávanie snemu nefunguje na princípe, že som nahnevaný, tak ho poďme zvolať, ale funguje na princípe, že sa dohodneme v rámci predsedníctva, určíme si termín a snem sa potom následne zvolá,“ vysvetlil Puci. V súčasnosti podľa neho nikto nechce riešiť na sneme otázku zotrvania Šutaja Eštoka vo funkcii. Zopakoval, že Šutaj Eštok má podporu poslancov za Hlas-SD.

Raši s Pucim sa vyjadrili aj k odvolaniu Ferenčáka z čela výboru pre európske záležitosti, ktoré Hlas inicioval. Myslia si, že išlo o legitímne rozhodnutie. „Žiaden z našich predsedov výborov nie je k žiadnej stoličke prilepený. Keď sa strana rozhodne, že je potrebné niektorého z predsedov vymeniť, tak ho vymení,“ skonštatoval Puci. Poslanci zopakovali, že do funkcie šéfa výboru chcú navrhnúť Petra Kmeca (Hlas-SD). Avizovali, že voľba na tento post sa bude riešiť na ďalšej riadnej schôdzi, ktorá sa má začať 27. januára.

Ferenčák vo štvrtok oznámil svoj odchod z poslaneckého klubu Hlas-SD. Urobil tak potom, ako ho parlament na návrh poslancov z Hlasu-SD odvolal z čela výboru pre európske záležitosti. Nevie podľa vlastných slov zotrvať v prostredí, kde kritické slovo vedie k perzekúcii. Zopakoval, že v strane nateraz zostáva. Zároveň vyzval lídra Hlasu Šutaja Eštoka, aby zvolal snem, kde by členovia prehodnotili jeho pôsobenie vo funkcii predsedu.

Zdroj: Info.sk, TASR
