Ako sa európsky kryptotrh sa posúva za hranice dolára
- DNES - 16:13
- Bratislava
Obchodovanie s kryptomenami v Európe sa už dávno posunulo od počiatočného štádia, v ktorom sa väčšina transakcií viazala na americký dolár.
Pre slovenských obchodníkov to znamená jednoduchý, rýchly a efektívny prístup k tým trhom, ktoré priamo súvisia s eurom. Prísnejšia regulácia, dôveryhodné platformy a páry denominované v eurách robia investovanie pragmatickejším ako kedykoľvek predtým.
Prechod z dolárových párov na eurové v európskom obchodovaní
Keď Bitcoin prvýkrát vstúpil na obchodnú scénu, väčšina ľudí nemala inú možnosť, iba ho previesť na americké doláre. Pre Američanov to fungovalo dobre, ale pre Slovákov a ostatných Európanov sa vytvoril zbytočný krok navyše. Investori sa museli vysporiadať s nákladmi na konverziu meny, čo znižovalo zisky.
Postupom času sa ale trh začal prispôsobovať. S rastúcim trendom kryptomien v Európe si viac platforiem začalo uvedomovať, že páry denominované v eurách sú čoraz žiadanejšie. To znamenalo, že slovenskí investori sa konečne mohli vyhnúť okľuke s prevodom peňazí na americký dolár a následnou výmenou za eurá. Táto zmena poskytla plynulejší a priamočiarejší spôsob obchodovania.
Dobrým príkladom tohto zlepšenia je zavedenie priamych párov „BTC to EUR“. Americký dolár už nie je jediným globálnym sprostredkovateľom. Slovenskí investori už môžu kupovať a predávať Bitcoin priamo za eurá. Na prvý pohľad ide o drobnú zmenu, no v skutočnosti to znamená veľký posun smerom k väčšiemu pohodliu a prístupnosti.
Pre slovenských investorov a ostatných investorov z EÚ nie je problém s používaním dolára len otázkou úspory peňazí. Ide najmä o zníženie rizika spojeného s nepredvídateľnými výkyvmi výmenného kurzu medzi americkým dolárom a eurom. Práve vďaka jednoduchosti a zotrvaniu v eurozóne sa obchodovanie stáva oveľa praktickejším, spoľahlivejším a zosúladenejším s každodenným životom vo svete financií.
Prečo by slovenskí investori mali dôverovať overeným platformám?
Slovensko, rovnako ako väčšina krajín v Európe, zaznamenalo nárast záujmu o kryptomeny. S týmto nárastom prichádza aj nárast platforiem, ktoré sa snažia prilákať používateľov. Rôzne neschválené platformy môžu byť síce na prvý pohľad lákavé, ale nemusia byť bezpečné. Preto budú mať slovenskí investori väčšiu istotu, keď sa budú držať dôveryhodných platforiem.
Tieto platformy, ako je napríklad Binance, stavajú na transparentnosti a dodržiavaní medzinárodných štandardov (na rozdiel od niektorých neschválených platforiem). Svojim používateľom poskytujú jasné pokyny, silné zabezpečenie a ochranu. Ak niekto na Slovensku obchoduje na týchto platformách, môže si byť istý, že je podporený solídnym systémom.
Ďalšou výhodou je, že etablované platformy poskytujú slovenským investorom prístup k eurovým párom bez rizika, ktoré vzniká na pochybných alternatívach. Napríklad na Binance môžete obchodovať medzi Bitcoinom a eurom s istotou, že vás neohrozia regulačné nedostatky alebo nespoľahlivé služby. Jedná sa o oveľa bezpečnejší spôsob využívania výhod kryptomien.
Veľký význam má aj jednoduchá dostupnosť eurových párov na dôveryhodných burzách. Odstraňuje zbytočné komplikácie, chráni vaše aktíva a zabezpečuje, že vaša obchodná činnosť zodpovedá predpisom EÚ. Na neustále sa meniacom trhu je pre slovenských investorov múdrejšie zvoliť si istotu namiesto krátkodobých riskatných krokov.
Úloha eura pri posilňovaní európskych kryptotrhov
Euro predstavuje viac než len menu; symbolizuje stabilitu v celej EÚ, čo je aspekt, ktorý slovenskí investori považujú za dôležitý pri vstupe na trh s kryptomenami. Keď si investori uvedomili, že euro prináša stabilitu oproti slabším a menej predvídateľnejším menám, ktoré môžu byť nelikvidné, cítili sa pri svojich investíciách istejšie a nechceli byť zastrašovaní zbytočnou volatilitou.
Teraz už dokonca existuje prepojenie s jednotným európskym finančným systémom, ktorý zahŕňa spoločný rámec pre banky, regulátorov a spracovateľov platieb. Obchodovanie s Bitcoinmi za eurá tak prirodzene zapadá do tohto prostredia a poskytuje slovenským investorom jasnejšiu cestu pre transakcie aj dodržiavanie predpisov.
V porovnaní s inými rozvíjajúcimi sa fiat menami ponúka euro aj rôzne iné výhody, napríklad pri využívaní služieb neobánk. Hoci niektoré trhy vykazujú značnú volatilitu, euro je oveľa stabilnejšie, čo poskytuje používateľom kryptomien pevnejší cenový základ. Pre Slovákov je vďaka tomu obchodovanie v eurách oveľa spoľahlivejšie, najmä pri dlhodobých investíciách.
Takéto obchodovanie tiež zabezpečí, že investor budú môcť byť v súlades európskymi finančnými predpismi. Keď sa všetko vedie v eurách, zjednodušuje sa tak nielen dodržiavanie predpisov, ale aj podávanie daňových výkazov. Ide o významnú výhodu pre slovenských investorov, ktorí chcú mať prehľad o svojich financiách a zároveň využívať príležitosti digitálnych aktív.
Znižovanie nákladov a zvyšovanie efektívnosti slovenských investorov
Každý slovenský investor vie, že zbytočná konverzia sa rovná vyhodeným peniazom. Využívaním eurových párov sa vyhnete plateniu dodatočných poplatkov za prechod cez americký dolár. Rozdiel sa pri jednom obchode nemusí zdať veľmi výrazný, ale časom sa nahromadí a prináša znateľné úspory.
Ďalším dôvodom, prečo je obchodovanie s eurovými pármi výhodné, je rýchlosť. Transakcie sú rýchlejšie, keď sú priamo prepojené s eurom, namiesto konverzií vo viacerých krokoch. Pre Slovákov je to výhoda, pretože správne načasovanie môže priniesť príležitosti na zisk.
A tiež je to lokálna dostupnosť – ak sú vaše kryptoobchody denominované v eurách, je jednoduché presúvať finančné prostriedky na slovenské bankové účty. Pre priemerného investora, ktorý hľadá predovšetkým jednoduché transakcie, je tento proces oveľa pohodlnejší.
Posledným, ale veľmi dôležitým bodom, je predvídateľnosť. Eurové páry umožňujú jednoduchšie výpočty výnosov bez starostí o zmeny výmenného kurzu amerického dolára a eura. Pre slovenských investorov je táto konzistentnosť pri plánovaní investícií a sledovaní výsledkov neoceniteľná.
