Štvrtok, 11.12.2025
Bratislava

WSJ: Trumpove plány predpokladajú investície v Rusku a obnovenie dodávok ropy

  • DNES - 15:49
  Moskva
WSJ: Trumpove plány predpokladajú investície v Rusku a obnovenie dodávok ropy

Plán amerického prezidenta Donalda Trumpa pre mier na Ukrajine zahŕňa návrhy na obnovenie ruských energetických dodávok do Európy, veľkú investíciu USA do ťažby ruských vzácnych zemín a energetiky, ako aj využitie zmrazených štátnych aktív Ruska. Informoval o tom denník Wall Street Journal (WSJ), píše TASR podľa agentúry Reuters.

Tieto plány sú podľa správy podrobne opísané v prílohách k mierovým návrhom, ktoré v posledných týždňoch odovzdali európskym partnerom.

Na základe jedného z plánov by americké finančné firmy a iné podniky využili zmrazené ruské štátne aktíva v hodnote 200 miliárd dolárov na projekty na Ukrajine vrátane veľkého dátového centra odoberajúceho elektrinu zo Záporožskej jadrovej elektrárne. V súčasnosti ju ovládajú ruské sily, uviedol WSJ.

Americké firmy by investovali do ruských strategických sektorov, ako je ťažba minerálov vzácnych zemín a či ropy v Arktíde. Obnovili by sa aj dodávky ruských energetických surovín do západnej Európy a sveta, dodali noviny.

Nemenovaný európsky predstaviteľ podľa WSJ prirovnal takéto možné americko-ruské energetické dohody k ekonomickej verzii Jaltskej konferencie. Na tej si Sovietsky zväz, Spojené štáty a Británia rozdelili svoje sféry vplyvu v Európe po porážke nacistického Nemecka, napísal Reuters.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v reakcii na správu WSJ povedal, že Rusko vždy bolo a zostáva otvorené zahraničným investíciám, Moskva však nebude viesť „megafónové rozhovory“ o takýchto projektoch. Na otázku o návrhoch využitia zmrazených aktív Ruska odmietol odpovedať.

Reuters pripomenul, že po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 mnohí západní investori z Ruska odišli alebo tam svoje investície pozastavili. Niektoré ich významné podiely vo firmách prevzali ruskí investori alebo ich Kremeľ skonfiškoval a odovzdal miestnym podnikateľom.

Zdroj: Info.sk, TASR
