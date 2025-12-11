  • Články
Štvrtok, 11.12.2025Meniny má Hilda
Bratislava

Ministerstvo zdravotníctva rekategorizovalo nemocnicu Nové Zámky z II. do III. úrovne

  • DNES - 15:39
  • Nové Zámky
Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR rekategorizovalo Fakultnú nemocnicu s poliklinikou Nové Zámky z druhej úrovne na nemocnicu tretej úrovne.

Vo štvrtok to potvrdil minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD). Cieľom rekategorizácie je stabilizovať situáciu nemocnice s poliklinikou a zároveň poskytnúť jej priestor a garancie pre jej ďalší rozvoj.

Podľa slov ministra rekategorizácia nemocnice je výsledkom predstavených faktov a dát. „Nachádza sa tu program intenzívnej starostlivosti v neonatológii, špičkový neurochirurgický program, spondylochirurgický program, program intervenčnej arytmológie, otorinolaryngologický program, dermatovenerologický program, program pediatrickej gastroenterológie,“ zdôvodnil rozhodnutie Šaško.

Veľmi dôležitým je podľa slov ministra aj program vzdelávania mladých budúcich lekárov a zdravotníkov. „Nemocnica v Nových Zámkoch je významnou výučbovou základňou. Je tu fakulta zdravotníctva, sociálnej práce, stredná zdravotnícka škola, po dohode s lekárskou fakultou sa sem chodia vzdelávať aj študenti šiesteho ročníka a využívajú tieto priestory na praktickú výučbu,“ povedal minister.

Riaditeľ nemocnice Mikuláš Blaško preradenie zdravotníckeho zariadenia do tretej úrovne ocenil. „Naozaj hrozilo, že niektoré naše špecializované oddelenia a kliniky budú musieť ukončiť svoju činnosť, prípadne ju budú musieť oklieštiť a minimalizovať,“ povedal. Rekategorizácia je pre budúcnosť a existenciu nemocnice zásadná, umožní jej v plnej miere poskytovať komplexnú zdravotnú starostlivosť od tej akútnej až po plánovanú.

Zdroj: Info.sk, TASR
