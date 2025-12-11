WHO: Medzi očkovaním a autizmom neexistuje súvislosť
- DNES - 15:10
- Ženeva
Výbor pre bezpečnosť vakcín Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) vo štvrtok uviedol, že nové preskúmania vedeckých dôkazov nenašlo žiadnu súvislosť medzi vakcínami a poruchou autistického spektra. To potvrdilo vedecké závery spred viac ako dvoch desaťročí, píše TASR podľa agentúry Reuters.
Globálny poradný výbor WHO pre bezpečnosť vakcín posúdil dve systematické preskúmania zahŕňajúce štúdie publikované medzi rokmi 2010 a augustom 2025. Skúmali vakcíny vo všeobecnosti a takisto vakcíny s tiomersalom, organickou konzervačnou zlúčeninou na báze ortuti. Slúži na zabránenie rastu baktérií a plesní, ale jej kritici bez vedeckých podkladov tvrdia, že prispieva k autizmu. Vedecké štúdie to opakovane nepotvrdili.
Kauzálna súvislosť (príčina a následok) medzi vakcínami a zdravotnými výsledkami sa berie do úvahy iba vtedy, keď štatistickú súvislosť konzistentne preukazuje niekoľko vysokokvalitných štúdií, uviedol výbor.
Dvadsať z 31 štúdií nenašlo žiadne dôkazy o súvislosti medzi vakcínami a autizmom, uviedla WHO. Jedenásť štúdií, ktoré možnú súvislosť naznačovali, malo podľa výboru významné metodologické nedostatky a vysoké riziko skreslenia výsledkov.
Minulý mesiac americký minister zdravotníctva Robert F. Kennedy ml. v rozhovore pre New York Times uviedol, že osobne nariadil americkým Centrám pre kontrolu a prevenciu chorôb, aby zmenili svoj dlhodobý postoj, že vakcíny nespôsobujú autizmus.
Kritici označujú Kennedyho ml. za šíriteľa dezinformácií o očkovaní, ktoré môžu viesť k poklesu zaočkovanosti a následným ohniskám chorôb. Vysokú zaočkovanosť lekári považujú za kľúčovú pre ochranu verejného zdravia.
Merz: Mierový plán Ukrajiny zaslaný Trumpovi sa týka aj územných otázok
Nemecký spolkový kancelár Friedrich Merz povedal, že americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi zaslala Ukrajina v spolupráci s európskymi spojencami svoju reakciu na mierový plán predložený Spojenými štátmi.
Von der Leyenová ocenila Babišovu podporu konkurencieschopnosti Európskej únie
Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová vo štvrtok po rokovaní s dezignovaným českým premiérom Andrejom Babišom ocenila jeho podporu posilňovania konkurencieschopnosti Európskej únie.
Orbán chválil Trumpovu novú americkú doktrínu kritickú voči EÚ
Predseda maďarskej vlády privítal novú stratégiu národnej bezpečnosti Spojených štátov, ktorá okrem iného navrhuje „užšiu spoluprácu s cieľom oddelenia Maďarska, Rakúska, Talianska a Poľska od Európskej únie“.
Lavrov: Všetky nedorozumenia so Spojenými štátmi ohľadom Ukrajiny boli vyriešené
Ruský minister zahraničných vecí vyhlásil, že všetky „nedorozumenia“ medzi Spojenými štátmi a Ruskom ohľadom vojny na Ukrajine boli na stretnutí medzi Putinom a Witkoffom začiatkom tohto mesiaca vyriešené.