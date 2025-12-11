  • Články
Štvrtok, 11.12.2025Meniny má Hilda
Bratislava

Do KDH vstúpil odborník na energetiku Andrej Žiarovský

  • DNES - 14:28
  • Bratislava
K opozičnému KDH sa pridáva odborník na energetiku, obranu a bezpečnosť Andrej Žiarovský.

Doteraz s hnutím spolupracoval na odborných témach. Oznámil to na štvrtkovej tlačovej konferencii líder KDH Milan Majerský. Žiarovský ozrejmil, že mu je KDH blízke ideologicky, do hnutia podľa svojich slov vstúpil pred niekoľkými desiatkami hodín.

S KDH už nejakú dobu spolupracujem. KDH je veľmi blízke môjmu konzervatívnemu ‚naturelu‘, pretože KDH je ideovo a ideologicky ukotvené v tomto prostredí,“ povedal Žiarovský. Dodal, že s veľkými obavami vníma rozdelenie spoločnosti. „Vzbudzuje to vo mne, priznám sa, nepríjemné konotácie s druhou polovicou 30. rokov. A práve KDH, síce pevne ideologicky zakotvené, ale v politických vyjadreniach veľmi umiernené, konštruktívne a konzistentné, je tou stranou, ktorá môže preklenúť, a pevne verím, že aj dokáže preklenúť, tie ideologické, zdanlivo neprekonateľné ideologické rozpory, ktorými žije naša spoločnosť v súčasnej dobe,“ skonštatoval. Želal by si, aby bolo Slovensko energeticky sebestačné a bezpečné.

Majerský ho označil za odborníka „na slovo vzatého“, s ktorým KDH už pri rôznych témach konzultovalo svoje postoje.

Zdroj: Info.sk, TASR
