Po zrážke vlaku s nákladným vozidlom je vážne zranený vodič vozidla

  • DNES - 13:36
  • Bolešov
Po zrážke vlaku s nákladným vozidlom je vážne zranený vodič vozidla

Dnes okolo obedňajších hodín došlo k vážnej dopravnej nehode na nechránenom železničnom priecestí v obci Bolešov. Nákladné vozidlo sa zrazilo s vlakom.

Pri zrážke utrpel vodič nákladného vozidla vážne zranenia. Záchranári ho po poskytnutí prvej pomoci previezli do nemocnice. Informácie o jeho aktuálnom zdravotnom stave zatiaľ nie sú známe.

Na miesto nehody boli okamžite privolané všetky záchranné zložky vrátane hasičov, záchrannej zdravotnej služby a polície. Zásah na mieste stále pokračuje.

Polícia vykonáva prvotné úkony potrebné na riadne objasnenie okolností nehody. Príčina zrážky je predmetom vyšetrovania.

Ďalšie informácie budú poskytnuté, keď to procesná situácia dovolí.

Zdroj: Info.sk, Polícia SR
