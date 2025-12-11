Po zrážke vlaku s nákladným vozidlom je vážne zranený vodič vozidla
Dnes okolo obedňajších hodín došlo k vážnej dopravnej nehode na nechránenom železničnom priecestí v obci Bolešov. Nákladné vozidlo sa zrazilo s vlakom.
Pri zrážke utrpel vodič nákladného vozidla vážne zranenia. Záchranári ho po poskytnutí prvej pomoci previezli do nemocnice. Informácie o jeho aktuálnom zdravotnom stave zatiaľ nie sú známe.
Na miesto nehody boli okamžite privolané všetky záchranné zložky vrátane hasičov, záchrannej zdravotnej služby a polície. Zásah na mieste stále pokračuje.
Polícia vykonáva prvotné úkony potrebné na riadne objasnenie okolností nehody. Príčina zrážky je predmetom vyšetrovania.
Ďalšie informácie budú poskytnuté, keď to procesná situácia dovolí.
SaS podáva podnet na disciplinárne konanie voči šéfovi SIS Pavlovi Gašparovi
Poslanci Národnej rady SR opozičnej SaS podávajú podnet na disciplinárne konanie voči riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi.
Maroš Žilinka považuje pozmeňujúci návrh k trestnej novele za škodlivý
Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka považuje pozmeňujúci návrh k novele Trestného zákona k použiteľnosti dôkazov získaných od spolupracujúcich osôb za škodlivý a vecne nenáležitý.
Prezident nevyhlásením referenda konal v rámci ústavou zverenej právomoci
Prezident SR Peter Pellegrini rozhodnutím nevyhlásiť referendum o zrušení sankcií proti Rusku konal v rámci ústavou zverenej právomoci.
Ján Ferenčák odchádza z poslaneckého klubu Hlas-SD
Poslanec Ján Ferenčák odchádza z poslaneckého klubu Hlas-SD. Uviedol to vo štvrtok na brífingu po tom, ako ho parlament na návrh poslancov z Hlasu-SD odvolal z čela výboru pre európske záležitosti.