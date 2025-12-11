Maroš Žilinka považuje pozmeňujúci návrh k trestnej novele za škodlivý
Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka považuje pozmeňujúci návrh k novele Trestného zákona k použiteľnosti dôkazov získaných od spolupracujúcich osôb za škodlivý a vecne nenáležitý. Napísal to na sociálnej sieti.
„Zvlášť negatívne vnímam okolnosť, že pozmeňujúci návrh, ktorý má zásadný charakter, je predkladaný v rámci skráteného legislatívneho konania bez predchádzajúcej odbornej diskusie a posúdenia možných dôsledkov takej legislatívnej zmeny,“ uviedol Žilinka.
Do návrhu novely Trestného zákona pribudli z rokovania výborov viaceré pozmeňujúce návrhy. Má sa nimi napríklad rozšíriť skutková podstata trestného činu marenia volebnej kampane aj na súvis s konaním „cudzej moci“ a takisto zaviesť trestná zodpovednosť „za popieranie alebo spochybňovanie povojnových dokumentov k usporiadaniu pomerov po druhej svetovej vojne na Slovensku“. Rieši aj úpravu inštitútu spolupracujúcich obvinených, tzv. kajúcnikov, ktorých výpovede by po novom nemuseli byť pri súdnych konaniach dôveryhodné. Opozícia návrhy kritizovala.
Poslanci Národnej rady SR opozičnej SaS podávajú podnet na disciplinárne konanie voči riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi.
Dnes okolo obedňajších hodín došlo k vážnej dopravnej nehode na nechránenom železničnom priecestí v obci Bolešov. Nákladné vozidlo sa zrazilo s vlakom.
Prezident SR Peter Pellegrini rozhodnutím nevyhlásiť referendum o zrušení sankcií proti Rusku konal v rámci ústavou zverenej právomoci.
Poslanec Ján Ferenčák odchádza z poslaneckého klubu Hlas-SD. Uviedol to vo štvrtok na brífingu po tom, ako ho parlament na návrh poslancov z Hlasu-SD odvolal z čela výboru pre európske záležitosti.