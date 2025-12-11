  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 11.12.2025Meniny má Hilda
10°Bratislava

Prezident nevyhlásením referenda konal v rámci ústavou zverenej právomoci

  • DNES - 13:15
  • Bratislava
Prezident nevyhlásením referenda konal v rámci ústavou zverenej právomoci

Prezident SR Peter Pellegrini rozhodnutím nevyhlásiť referendum o zrušení sankcií proti Rusku konal v rámci ústavou zverenej právomoci.

Ústavný súd SR vo štvrtok odmietol ústavnú sťažnosť proti rozhodnutiu hlavy štátu, ktorou sa naň obrátil petičný výbor za referendum. O referendum v petícii žiadali zástupcovia Slovenského hnutia obrody. Informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.

Pellegrini v rozhodnutí uviedol a odôvodnil argumenty, na základe ktorých rozhodol o odmietnutí vyhlásiť referendum. Podstata jeho rozhodnutia bola neústavnosť referendovej otázky. „Rozhodnutie prezidenta SR nevyhlásiť referendum teda nebolo prejavom neúcty či nerešpektu k tomuto nástroju priamej demokracie, práve naopak - vyjadril úctu k referendu a zvýraznil, že formulovaniu referendovej otázky je potrebné venovať vysokú pozornosť,“ ozrejmil odbor komunikácie.

Ústavný súd SR vo svojom rozhodnutí uviedol, že volebný zákon jasne priznáva prezidentovi oprávnenie pri splnení podmienok odmietnuť vyhlásiť referendum. Prezident ako štátny orgán je nepochybne oprávnený preskúmať, či petícia zodpovedá ústave, osobitnému zákonu a či má predpísané náležitosti, teda či mu vznikla povinnosť referendum vyhlásiť, priblížil odbor komunikácie.

Pri pochybnosti o ústavnosti a zákonnosti predloženej petície nemá hlava štátu povinnosť podať návrh ústavnému súdu podľa článku ústavy, ale ide o fakultatívne oprávnenie prezidenta SR, či využije možnosť kontroly ústavnosti predmetu referenda ústavným súdom alebo sám posúdi jeho ústavnosť a na základe vlastnej úvahy rozhodne, či referendum vyhlási alebo jeho vyhlásenie odmietne.

Referendum iniciovalo mimoparlamentné Slovenské hnutie obrody. Žiadalo vyhlásiť referendum s otázkou v znení: „Súhlasíte s tým, aby SR neuplatňovala sankcie voči Ruskej federácii, ktoré škodia slovenským občanom, živnostníkom a aj podnikateľom?“. Referendom chcelo hnutie vyvinúť tlak na rokovania vlády SR v Bruseli. Tvrdili, že sankcie voči Rusku škodia Slovensku v podobe veľkých ekonomických strát.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
SaS podáva podnet na disciplinárne konanie voči šéfovi SIS Pavlovi Gašparovi

SaS podáva podnet na disciplinárne konanie voči šéfovi SIS Pavlovi Gašparovi

DNES - 13:56Domáce

Poslanci Národnej rady SR opozičnej SaS podávajú podnet na disciplinárne konanie voči riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi.

Po zrážke vlaku s nákladným vozidlom je vážne zranený vodič vozidla

Po zrážke vlaku s nákladným vozidlom je vážne zranený vodič vozidla

DNES - 13:36Domáce

Dnes okolo obedňajších hodín došlo k vážnej dopravnej nehode na nechránenom železničnom priecestí v obci Bolešov. Nákladné vozidlo sa zrazilo s vlakom.

Maroš Žilinka považuje pozmeňujúci návrh k trestnej novele za škodlivý

Maroš Žilinka považuje pozmeňujúci návrh k trestnej novele za škodlivý

DNES - 13:24Domáce

Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka považuje pozmeňujúci návrh k novele Trestného zákona k použiteľnosti dôkazov získaných od spolupracujúcich osôb za škodlivý a vecne nenáležitý.

Ján Ferenčák odchádza z poslaneckého klubu Hlas-SD

Ján Ferenčák odchádza z poslaneckého klubu Hlas-SD

DNES - 12:28Domáce

Poslanec Ján Ferenčák odchádza z poslaneckého klubu Hlas-SD. Uviedol to vo štvrtok na brífingu po tom, ako ho parlament na návrh poslancov z Hlasu-SD odvolal z čela výboru pre európske záležitosti.

Vosveteit.sk
AKTUÁLNE: Chrome má kritickú chybu, ktorú hackeri už zneužívajú. Google varuje, aby si ho okamžite aktualizovalAKTUÁLNE: Chrome má kritickú chybu, ktorú hackeri už zneužívajú. Google varuje, aby si ho okamžite aktualizoval
Banky a kryptopeňaženky po celom svete čelia zákernému útoku: RAT malvér Albiriox napáda vyše 400 finančných aplikácií, dostáva nebezpečnejšie funkcieBanky a kryptopeňaženky po celom svete čelia zákernému útoku: RAT malvér Albiriox napáda vyše 400 finančných aplikácií, dostáva nebezpečnejšie funkcie
Expertka ukázala, ako sa pripojíš k Wi-Fi routeru a čo všetko musíš zmeniť, aby si sa nestal obeťou hackera. Väčšina ľudí nevie ako na toExpertka ukázala, ako sa pripojíš k Wi-Fi routeru a čo všetko musíš zmeniť, aby si sa nestal obeťou hackera. Väčšina ľudí nevie ako na to
Čo si pozrieť na Netflixe tento týždeň? Tieto filmové a seriálové hity už čoskoro prídu na platformuČo si pozrieť na Netflixe tento týždeň? Tieto filmové a seriálové hity už čoskoro prídu na platformu
Európa potichu buduje zbraň, ktorú sonar takmer neodhalí. Nový projekt má z podvodných dronov urobiť duchov oceánuEurópa potichu buduje zbraň, ktorú sonar takmer neodhalí. Nový projekt má z podvodných dronov urobiť duchov oceánu
Google Fotky práve dostali funkciu, o ktorú ľudia prosili roky. Profesionálne video vytvoríš za pár sekúnd a takmer bez námahyGoogle Fotky práve dostali funkciu, o ktorú ľudia prosili roky. Profesionálne video vytvoríš za pár sekúnd a takmer bez námahy
Americká armáda sa chváli vylepšeným tankom M1 Abrams: Po novom má vlastnú vyčkávaciu muníciuAmerická armáda sa chváli vylepšeným tankom M1 Abrams: Po novom má vlastnú vyčkávaciu muníciu
Nový robotický policajt desí aj fascinuje zároveň. Objavil sa na rušnej križovatke a okamžite začal zapisovať priestupkyNový robotický policajt desí aj fascinuje zároveň. Objavil sa na rušnej križovatke a okamžite začal zapisovať priestupky
Google má problém. EÚ obvinila firmu z najväčšieho „kradnutia obsahu“ v ére umelej inteligencieGoogle má problém. EÚ obvinila firmu z najväčšieho „kradnutia obsahu“ v ére umelej inteligencie
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP