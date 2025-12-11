  • Články
  • DNES - 13:02
  • Berlín
Merz: Mierový plán Ukrajiny zaslaný Trumpovi sa týka aj územných otázok

Nemecký spolkový kancelár Friedrich Merz vo štvrtok povedal, že americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi zaslala Ukrajina v spolupráci s európskymi spojencami svoju reakciu na mierový plán predložený Spojenými štátmi.

Podľa jeho slov obsahuje aj odpovede na otázku územných ústupkov, ktoré je Ukrajina ochotná urobiť.

Merz po stretnutí s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem v Berlíne uviedol, že ukrajinský návrh zaslali v stredu neskoro popoludní po telefonáte viacerých európskych lídrov s Trumpom.

Týka sa najmä otázky, aké územné ústupky je Ukrajina pripravená urobiť,“ povedal Merz. Zdôraznil, že túto otázku môžu definitívne zodpovedať len Ukrajinci, čo Trumpovi prízvukovali. „Bolo by chybou nútiť ukrajinského prezidenta do mieru, ktorý by jeho ľudia neprijali po štyroch rokoch utrpenia a umierania,“ povedal kancelár. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dosiaľ odmietal akékoľvek územné ústupky, ktorými Rusko podmieňuje mierové riešenie.

Trump v stredu vyjadril netrpezlivosť s Ukrajinou a jej európskymi spojencami. Šéf Bieleho domu vyhlásil, že v telefonáte s Merzom, britským premiérom Keirom Starmerom a francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom padli „silné slová“.

Merz označil stredajší rozhovor s Trumpom za „skutočne veľmi konštruktívny“. Podľa jeho slov nebol americký prezident v čase telefonátu oboznámený s návrhom Ukrajiny, pretože ho vtedy ešte do Washingtonu nezaslali. Ďalšie rozhovory s Američanmi plánujú cez víkend, doplnil kancelár s tým, že medzinárodné rozhovory o Ukrajine by sa mohli konať budúci týždeň, hoci účasť USA je stále otvorená.

Zdroj: Info.sk, TASR
