Štvrtok, 11.12.2025
Príjmy Ruska z exportu ropy a produktov klesli na najnižšiu úroveň od roku 2022

Príjmy Ruska z vývozu ropy a ropných produktov pokračovali v novembri v poklese, pričom celková hodnota príjmov dosiahla najnižšiu úroveň od začiatku vojny na Ukrajine.

Uviedla to vo štvrtok Medzinárodná agentúra pre energiu (IEA). Dôvodom je kombinácia slabšieho vývozu a nižších cien ropy. TASR o tom informuje na základe správy portálu Global Banking and Finance Review.

IEA uviedla, že príjmy Ruska z exportu ropy a ropných produktov dosiahli v novembri 10,97 miliardy USD (9,43 miliardy eur). V novembri minulého roka boli o 3,59 miliardy USD vyššie. Čo sa týka samotného objemu vývozu, ten sa znížil zhruba o 400.000 barelov denne (1 barel = 159 litrov) na 6,9 milióna barelov/deň, keďže viacerí kupci pre obavy zo sprísnených sankcií voči Rusku obmedzili dovoz.

Výsledkom bol pokles ceny ropy Urals. Klesla o 8,20 USD na 43,52 USD za barel, čím zredukovala príjmy Moskvy z vývozu ropy za november na najnižšiu úroveň od februára 2022, v ktorom Rusko zaútočilo na Ukrajinu.

V nemalej miere objem príjmov obmedzili aj ukrajinské dronové útoky na ruskú ropnú infraštruktúru a plavidlá tieňovej flotily. „V dôsledku toho ruský export cez Čierne more klesol v novembri o 42 %,“ dodala IEA.

Organizácia zároveň uviedla, že v novembri klesla aj ruská produkcia ropy. Znížila sa na 9,03 milióna barelov denne z 9,24 milióna barelov/deň v októbri. Produkcia tak bola zhruba 500.000 barelov denne pod úrovňou kvóty, ktorú ropné zoskupenie OPEC+ stanovilo pre Rusko na mesiac november.

(1 EUR = 1,1634 USD)

Zdroj: Info.sk, TASR
