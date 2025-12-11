  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 11.12.2025Meniny má Hilda
10°Bratislava

Von der Leyenová ocenila Babišovu podporu konkurencieschopnosti Európskej únie

  • DNES - 12:34
  • Brusel
Von der Leyenová ocenila Babišovu podporu konkurencieschopnosti Európskej únie

Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová vo štvrtok po rokovaní s dezignovaným českým premiérom Andrejom Babišom ocenila jeho podporu posilňovania konkurencieschopnosti Európskej únie (EÚ), informuje TASR.

Oceňujem vašu podporu posilňovania konkurencieschopnosti Európy,“ napísala von der Leyenová na sociálnej sieti X.

Diskutovali sme o posilnení Ukrajiny na jej ceste k spravodlivému a trvajúcemu mieru. Pretože bezpečnosť Ukrajiny je bezpečnosť Európy. V tejto práci budeme pokračovať na Európskej rade budúci týždeň,“ dodala šéfka EK.

Babiš vo štvrtok pricestoval na návštevu Bruselu prvýkrát od svojho vymenovania prezidentom Petrom Pavlom. Okrem von der Leyenovej sa stretne aj s belgickým premiérom Bartom De Weverom či predsedom Európskej rady Antóniom Costom.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Merz: Mierový plán Ukrajiny zaslaný Trumpovi sa týka aj územných otázok

Merz: Mierový plán Ukrajiny zaslaný Trumpovi sa týka aj územných otázok

DNES - 13:02Zahraničné

Nemecký spolkový kancelár Friedrich Merz povedal, že americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi zaslala Ukrajina v spolupráci s európskymi spojencami svoju reakciu na mierový plán predložený Spojenými štátmi.

Orbán chválil Trumpovu novú americkú doktrínu kritickú voči EÚ

Orbán chválil Trumpovu novú americkú doktrínu kritickú voči EÚ

DNES - 12:00Zahraničné

Predseda maďarskej vlády privítal novú stratégiu národnej bezpečnosti Spojených štátov, ktorá okrem iného navrhuje „užšiu spoluprácu s cieľom oddelenia Maďarska, Rakúska, Talianska a Poľska od Európskej únie“.

Lavrov: Všetky nedorozumenia so Spojenými štátmi ohľadom Ukrajiny boli vyriešené

Lavrov: Všetky nedorozumenia so Spojenými štátmi ohľadom Ukrajiny boli vyriešené

DNES - 11:25Zahraničné

Ruský minister zahraničných vecí vyhlásil, že všetky „nedorozumenia“ medzi Spojenými štátmi a Ruskom ohľadom vojny na Ukrajine boli na stretnutí medzi Putinom a Witkoffom začiatkom tohto mesiaca vyriešené.

Trump požaduje, aby CNN získala nových majiteľov v rámci predaja Warner Bros

Trump požaduje, aby CNN získala nových majiteľov v rámci predaja Warner Bros

DNES - 10:25Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že chce zabezpečiť, aby spravodajská televízia CNN získala nového majiteľa v rámci predaja spoločnosti Warner Bros Discovery.

Vosveteit.sk
AKTUÁLNE: Chrome má kritickú chybu, ktorú hackeri už zneužívajú. Google varuje, aby si ho okamžite aktualizovalAKTUÁLNE: Chrome má kritickú chybu, ktorú hackeri už zneužívajú. Google varuje, aby si ho okamžite aktualizoval
Banky a kryptopeňaženky po celom svete čelia zákernému útoku: RAT malvér Albiriox napáda vyše 400 finančných aplikácií, dostáva nebezpečnejšie funkcieBanky a kryptopeňaženky po celom svete čelia zákernému útoku: RAT malvér Albiriox napáda vyše 400 finančných aplikácií, dostáva nebezpečnejšie funkcie
Expertka ukázala, ako sa pripojíš k Wi-Fi routeru a čo všetko musíš zmeniť, aby si sa nestal obeťou hackera. Väčšina ľudí nevie ako na toExpertka ukázala, ako sa pripojíš k Wi-Fi routeru a čo všetko musíš zmeniť, aby si sa nestal obeťou hackera. Väčšina ľudí nevie ako na to
Čo si pozrieť na Netflixe tento týždeň? Tieto filmové a seriálové hity už čoskoro prídu na platformuČo si pozrieť na Netflixe tento týždeň? Tieto filmové a seriálové hity už čoskoro prídu na platformu
Európa potichu buduje zbraň, ktorú sonar takmer neodhalí. Nový projekt má z podvodných dronov urobiť duchov oceánuEurópa potichu buduje zbraň, ktorú sonar takmer neodhalí. Nový projekt má z podvodných dronov urobiť duchov oceánu
Google Fotky práve dostali funkciu, o ktorú ľudia prosili roky. Profesionálne video vytvoríš za pár sekúnd a takmer bez námahyGoogle Fotky práve dostali funkciu, o ktorú ľudia prosili roky. Profesionálne video vytvoríš za pár sekúnd a takmer bez námahy
Americká armáda sa chváli vylepšeným tankom M1 Abrams: Po novom má vlastnú vyčkávaciu muníciuAmerická armáda sa chváli vylepšeným tankom M1 Abrams: Po novom má vlastnú vyčkávaciu muníciu
Nový robotický policajt desí aj fascinuje zároveň. Objavil sa na rušnej križovatke a okamžite začal zapisovať priestupkyNový robotický policajt desí aj fascinuje zároveň. Objavil sa na rušnej križovatke a okamžite začal zapisovať priestupky
Google má problém. EÚ obvinila firmu z najväčšieho „kradnutia obsahu“ v ére umelej inteligencieGoogle má problém. EÚ obvinila firmu z najväčšieho „kradnutia obsahu“ v ére umelej inteligencie
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP