SaS: Zmena pri tzv.kajúcnikoch znemožní boj proti organizovanej kriminalite
Úprava inštitútu spolupracujúceho obvineného, tzv. kajúcnika, ktorá pribudla do novely Trestného zákona v rámci pozmeňujúceho návrhu, znemožní boj proti mafii i proti organizovanej kriminalite a veľmi sa tým sťaží postihovanie kriminality.
Vyhlásila to vo štvrtok opozičná SaS. Poslankyňa Národnej rady (NR) SR Mária Kolíková (SaS) si myslí, že zmena má pomôcť obžalovanému podpredsedovi Národnej rady (NR) SR Tiborovi Gašparovi (Smer-SD).
„Je to cesta k tomu, aby sme nevedeli postihovať mafiu. Táto vládna koalícia urobí čokoľvek, aby ušla pred spravodlivosťou, aby 'jej ľudia' ušli pred spravodlivosťou, ale nás všetkých ostatných vystavujú organizovanému zločinu. Spolupracujúci obvinený ako inštitút prestáva dávať absolútne zmysel,“ vyhlásila na tlačovej konferencii Kolíková s tým, že už po posledných zmenách v novele trestných kódexov bol tento inštitút spochybnený. „Tento inštitút nám pomáhal rozkladať mafiu, preto sme vedeli rozložiť takéto organizované zločinné skupiny. A teraz, keďže spolupracujúci obvinení mali podiel aj na tom, že sme vedeli rozkladať korupciu na najvyšších miestach tejto vládnej koalície, prichádza nový a nový návrh, aby ten inštitút absolútne nemal zmysel,“ zdôraznila.
Kolíková vysvetlila, že sa novou úpravou dáva priestor obhajcom. „Keď sa vyskytne spolupracujúci obvinený, že by mal nejako poškodiť ich klientom, stačí, že povedia, viete čo, on v inom konaní klamal. Kto preukáže, či klamal, neklamal?“ pýta sa s tým, že sa vytvára „brána“ tomu, aby bol spolupracujúci obvinený vymazaný z Trestného poriadku. Takisto sa podľa poslankyne vytvára chaos pre sudcov a vyšetrovateľov. Dáva to podľa nej priestor pre podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara, aby sa jeho obžaloba „zmietla“ zo stola.
SaS kritizovala aj ďalšie zmeny, ktoré pribudli do návrhu novely Trestného zákona. Jedna z nich rieši marenie volebnej kampane „cudzou mocou“. Strana pripomenula, že ak niekto zverejní informácie počas volebného moratória a budú financované zo zahraničia, bude môcť ísť na jeden rok do väzenia.
Poslanec Ondrej Dostál (SaS) poukázal aj na ďalší nový trestný čin, ktorým je popieranie mierového usporiadania po druhej svetovej vojne. „Predkladatelia sa ani netaja, že to smeruje proti otváraniu Benešových dekrétov. Pričom otváraním na spôsob, ako to urobilo Progresívne Slovensko, sa myslí vyslovenie názoru, že dnes, 80 rokov po vojne, by sa na základe dokumentov založených na princípe kolektívnej viny nemal odoberať ľuďom majetok, lebo to sa deje,“ skonštatoval Dostál. Pripomenul, že ak chce niekto hovoriť o právnych dôsledkoch bez toho, aby chcel tzv. Benešove dekréty otvárať či prehodnocovať, podľa zámeru koalície by mal byť trestnoprávne postihnutý.
SaS podáva podnet na disciplinárne konanie voči šéfovi SIS Pavlovi Gašparovi
Poslanci Národnej rady SR opozičnej SaS podávajú podnet na disciplinárne konanie voči riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi.
Po zrážke vlaku s nákladným vozidlom je vážne zranený vodič vozidla
Dnes okolo obedňajších hodín došlo k vážnej dopravnej nehode na nechránenom železničnom priecestí v obci Bolešov. Nákladné vozidlo sa zrazilo s vlakom.
Maroš Žilinka považuje pozmeňujúci návrh k trestnej novele za škodlivý
Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka považuje pozmeňujúci návrh k novele Trestného zákona k použiteľnosti dôkazov získaných od spolupracujúcich osôb za škodlivý a vecne nenáležitý.
Prezident nevyhlásením referenda konal v rámci ústavou zverenej právomoci
Prezident SR Peter Pellegrini rozhodnutím nevyhlásiť referendum o zrušení sankcií proti Rusku konal v rámci ústavou zverenej právomoci.
Ján Ferenčák odchádza z poslaneckého klubu Hlas-SD
Poslanec Ján Ferenčák odchádza z poslaneckého klubu Hlas-SD. Uviedol to vo štvrtok na brífingu po tom, ako ho parlament na návrh poslancov z Hlasu-SD odvolal z čela výboru pre európske záležitosti.