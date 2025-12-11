Vo veku 92 rokov zomrela folkloristka Helena Jurasovová
Vo veku 92 rokov zomrela folkloristka, choreografka a tanečná pedagogička Helena Jurasovová. Patrila k najvýraznejším osobnostiam choreografie detského ľudového tanca na Slovensku. Ministerstvo kultúry SR o tom informovalo na svojom webe.
V roku 1961 absolvovala Jurasovová Vysokú školu muzických umení (VŠMU) v Bratislave v odbore tanečná pedagogika u profesora Štefana Tótha, Roberta Brauna a Jana Reymosera. Diplomovú prácu Tanečné oblasti západného Slovenska vydala ešte pod menom Blahová-Synková.
V rokoch 1952 až 1956 tancovala vo Vojenskom umeleckom súbore, neskôr pôsobila ako pedagogička na Ľudovej škole umenia (1961 - 1963, 1978 - 1984) a v Osvetovom ústave v Bratislave (1963 - 1967). V rokoch 1968 - 1978 pracovala v Dome pionierov a mládeže v Bratislave, kde v roku 1968 založila detský folklórny súbor Vienok. Pod jej vedením sa stal jedným z najvýznamnejších detských súborov na Slovensku a úspešne reprezentoval krajinu na mnohých medzinárodných festivaloch.
Veľká časť jej bývalých členov pokračovala vo folklórnych telesách (Lúčnica, Gymnik, Technik) či ako profesionálni tanečníci v Slovenskom národnom divadle. Od roku 1981 pôsobila externe a v rokoch 1984 - 1991 ako odborná asistentka javiskového pohybu a choreografka operného štúdia na hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU, kde patrili medzi jej žiakov aj Miroslav Dvorský, Sisa Sklovská či Ľudovít Ludha. Krátko vyučovala aj na bratislavskom konzervatóriu.
Jej publikácie zahŕňali metodickú príručku Tanečno-hudobná príprava detí (1973) a spolupodieľala sa na príručkách pre tanečný odbor Základnej umeleckej školy. Externe spolupracovala so SND (napríklad Líška Bystrouška, Carmen, Bohéma, Predaná nevesta, Ženský zákon) a pripravila viaceré choreografie pre televíziu. Ako choreografka, speváčka a zberateľka sa sústreďovala najmä na folklór regiónu Záhorie, s ktorým bola celý život úzko spätá.
Pochádzala zo známej hudobníckej a speváckej rodiny Blahovcov. V roku 2021 jej prezidentka SR na návrh Ministerstva kultúry SR udelila Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj kultúry a umelecko-vzdelávaciu činnosť v oblasti detského scénického folklorizmu.
