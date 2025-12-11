  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 11.12.2025Meniny má Hilda
10°Bratislava

Vo veku 92 rokov zomrela folkloristka Helena Jurasovová

  • DNES - 12:13
  • Bratislava
Vo veku 92 rokov zomrela folkloristka Helena Jurasovová

Vo veku 92 rokov zomrela folkloristka, choreografka a tanečná pedagogička Helena Jurasovová. Patrila k najvýraznejším osobnostiam choreografie detského ľudového tanca na Slovensku. Ministerstvo kultúry SR o tom informovalo na svojom webe.

V roku 1961 absolvovala Jurasovová Vysokú školu muzických umení (VŠMU) v Bratislave v odbore tanečná pedagogika u profesora Štefana Tótha, Roberta Brauna a Jana Reymosera. Diplomovú prácu Tanečné oblasti západného Slovenska vydala ešte pod menom Blahová-Synková.

V rokoch 1952 až 1956 tancovala vo Vojenskom umeleckom súbore, neskôr pôsobila ako pedagogička na Ľudovej škole umenia (1961 - 1963, 1978 - 1984) a v Osvetovom ústave v Bratislave (1963 - 1967). V rokoch 1968 - 1978 pracovala v Dome pionierov a mládeže v Bratislave, kde v roku 1968 založila detský folklórny súbor Vienok. Pod jej vedením sa stal jedným z najvýznamnejších detských súborov na Slovensku a úspešne reprezentoval krajinu na mnohých medzinárodných festivaloch.

Veľká časť jej bývalých členov pokračovala vo folklórnych telesách (Lúčnica, Gymnik, Technik) či ako profesionálni tanečníci v Slovenskom národnom divadle. Od roku 1981 pôsobila externe a v rokoch 1984 - 1991 ako odborná asistentka javiskového pohybu a choreografka operného štúdia na hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU, kde patrili medzi jej žiakov aj Miroslav Dvorský, Sisa Sklovská či Ľudovít Ludha. Krátko vyučovala aj na bratislavskom konzervatóriu.

Jej publikácie zahŕňali metodickú príručku Tanečno-hudobná príprava detí (1973) a spolupodieľala sa na príručkách pre tanečný odbor Základnej umeleckej školy. Externe spolupracovala so SND (napríklad Líška Bystrouška, Carmen, Bohéma, Predaná nevesta, Ženský zákon) a pripravila viaceré choreografie pre televíziu. Ako choreografka, speváčka a zberateľka sa sústreďovala najmä na folklór regiónu Záhorie, s ktorým bola celý život úzko spätá.

Pochádzala zo známej hudobníckej a speváckej rodiny Blahovcov. V roku 2021 jej prezidentka SR na návrh Ministerstva kultúry SR udelila Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj kultúry a umelecko-vzdelávaciu činnosť v oblasti detského scénického folklorizmu.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Ján Ferenčák odchádza z poslaneckého klubu Hlas-SD

Ján Ferenčák odchádza z poslaneckého klubu Hlas-SD

DNES - 12:28Domáce

Poslanec Ján Ferenčák odchádza z poslaneckého klubu Hlas-SD. Uviedol to vo štvrtok na brífingu po tom, ako ho parlament na návrh poslancov z Hlasu-SD odvolal z čela výboru pre európske záležitosti.

SaS: Zmena pri tzv.kajúcnikoch znemožní boj proti organizovanej kriminalite

SaS: Zmena pri tzv.kajúcnikoch znemožní boj proti organizovanej kriminalite

DNES - 12:25Domáce

SaS kritizovala aj ďalšie zmeny, ktoré pribudli do návrhu novely Trestného zákona.

Poslanci NRSR odvolali Ferenčáka z čela výboru pre európske záležitosti

Poslanci NRSR odvolali Ferenčáka z čela výboru pre európske záležitosti

DNES - 11:49Domáce

Poslanci Národnej rady (NR) SR odvolali Jána Ferenčáka (Hlas-SD) z funkcie predsedu parlamentného výboru pre európske záležitosti.

PS považuje návrh na nový trestný čin za protiústavný nezmysel

PS považuje návrh na nový trestný čin za protiústavný nezmysel

DNES - 11:39Domáce

Opozičné hnutie PS považuje návrh na zavedenie nového trestného činu popierania mierového usporiadania po druhej svetovej vojne za protiústavný nezmysel.

Vosveteit.sk
Banky a kryptopeňaženky po celom svete čelia zákernému útoku: RAT malvér Albiriox napáda vyše 400 finančných aplikácií, dostáva nebezpečnejšie funkcieBanky a kryptopeňaženky po celom svete čelia zákernému útoku: RAT malvér Albiriox napáda vyše 400 finančných aplikácií, dostáva nebezpečnejšie funkcie
Expertka ukázala, ako sa pripojíš k Wi-Fi routeru a čo všetko musíš zmeniť, aby si sa nestal obeťou hackera. Väčšina ľudí nevie ako na toExpertka ukázala, ako sa pripojíš k Wi-Fi routeru a čo všetko musíš zmeniť, aby si sa nestal obeťou hackera. Väčšina ľudí nevie ako na to
Čo si pozrieť na Netflixe tento týždeň? Tieto filmové a seriálové hity už čoskoro prídu na platformuČo si pozrieť na Netflixe tento týždeň? Tieto filmové a seriálové hity už čoskoro prídu na platformu
Európa potichu buduje zbraň, ktorú sonar takmer neodhalí. Nový projekt má z podvodných dronov urobiť duchov oceánuEurópa potichu buduje zbraň, ktorú sonar takmer neodhalí. Nový projekt má z podvodných dronov urobiť duchov oceánu
Google Fotky práve dostali funkciu, o ktorú ľudia prosili roky. Profesionálne video vytvoríš za pár sekúnd a takmer bez námahyGoogle Fotky práve dostali funkciu, o ktorú ľudia prosili roky. Profesionálne video vytvoríš za pár sekúnd a takmer bez námahy
Americká armáda sa chváli vylepšeným tankom M1 Abrams: Po novom má vlastnú vyčkávaciu muníciuAmerická armáda sa chváli vylepšeným tankom M1 Abrams: Po novom má vlastnú vyčkávaciu muníciu
Nový robotický policajt desí aj fascinuje zároveň. Objavil sa na rušnej križovatke a okamžite začal zapisovať priestupkyNový robotický policajt desí aj fascinuje zároveň. Objavil sa na rušnej križovatke a okamžite začal zapisovať priestupky
Google má problém. EÚ obvinila firmu z najväčšieho „kradnutia obsahu“ v ére umelej inteligencieGoogle má problém. EÚ obvinila firmu z najväčšieho „kradnutia obsahu“ v ére umelej inteligencie
Poslednú aktualizáciu pre Windows určite neprehliadaj. Microsoft opravil viac ako 50 chýb, medzi nimi nájdeš aj kritickéPoslednú aktualizáciu pre Windows určite neprehliadaj. Microsoft opravil viac ako 50 chýb, medzi nimi nájdeš aj kritické
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP