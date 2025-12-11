PS považuje návrh na nový trestný čin za protiústavný nezmysel
Opozičné hnutie PS považuje návrh na zavedenie nového trestného činu popierania mierového usporiadania po druhej svetovej vojne za protiústavný nezmysel.
Uviedol to líder PS a poslanec Národnej rady (NR) SR Michal Šimečka. Reagoval tak na pozmeňujúce návrhy k novele Trestného zákona, ktoré pribudli z rokovania parlamentných výborov.
„Smer chce zavrieť do basy mňa, prezidenta Pellegriniho a tisícky ďalších ľudí - najmä Maďarov žijúcich na Slovensku. Do parlamentu predložili ako prílepok nový trestný čin popieranie mierového usporiadania po druhej svetovej vojne. V skratke, za účelovo prekrútenú zmienku o Benešových dekrétoch nám chcú dávať šesť mesiacov basy,“ skonštatoval.
Návrh označil za protiústavný nezmysel. „Smer sa tak snaží iba odpútať pozornosť od vlastných škandálov a padajúcich preferencií,“ podotkol. Hovoril o diktátorských útokoch.
Do návrhu novely Trestného zákona pribudli z rokovania výborov viaceré pozmeňujúce návrhy. Má sa nimi napríklad rozšíriť skutková podstata trestného činu marenia volebnej kampane aj na súvis s konaním „cudzej moci“ a tiež zaviesť trestná zodpovednosť „za popieranie alebo spochybňovanie povojnových dokumentov k usporiadaniu pomerov po druhej svetovej vojne na Slovensku“. Rieši aj úpravu inštitútu spolupracujúcich obvinených, tzv. kajúcnikov.
Ján Ferenčák odchádza z poslaneckého klubu Hlas-SD
Poslanec Ján Ferenčák odchádza z poslaneckého klubu Hlas-SD. Uviedol to vo štvrtok na brífingu po tom, ako ho parlament na návrh poslancov z Hlasu-SD odvolal z čela výboru pre európske záležitosti.
SaS: Zmena pri tzv.kajúcnikoch znemožní boj proti organizovanej kriminalite
SaS kritizovala aj ďalšie zmeny, ktoré pribudli do návrhu novely Trestného zákona.
Vo veku 92 rokov zomrela folkloristka Helena Jurasovová
Vo veku 92 rokov zomrela folkloristka, choreografka a tanečná pedagogička Helena Jurasovová. Patrila k najvýraznejším osobnostiam choreografie detského ľudového tanca na Slovensku.
Poslanci NRSR odvolali Ferenčáka z čela výboru pre európske záležitosti
Poslanci Národnej rady (NR) SR odvolali Jána Ferenčáka (Hlas-SD) z funkcie predsedu parlamentného výboru pre európske záležitosti.