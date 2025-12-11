  • Články
  • DNES - 11:30
  • Bratislava
Poslanci rozhodujú o konci Ferenčáka na čele výboru, hlasovanie je tajné

Poslanci parlamentu vo štvrtok dopoludnia hlasujú o návrhu na odvolanie Jána Ferenčáka (Hlas-SD) z funkcie predsedu Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti. Hlasovanie je tajné.

Návrh na odvolanie Ferenčáka podali poslanci za Hlas-SD. Na poste ho chcú nahradiť Petrom Kmecom (Hlas-SD). „Vzhľadom na to, že poslanec Kmec si začal uplatňovať mandát poslanca NR SR, navrhujeme odvolanie poslanca Ferenčáka z funkcie predsedu výboru pre európske záležitosti, keďže poslanec Kmec má dlhoročné skúsenosti, roky odbornej praxe, veľmi dobré kontakty a dobré meno v diplomatickej oblasti,“ odôvodňovali.

Ferenčák komunikáciu Hlasu o jeho odvolaní kritizoval. Svoje odvolávanie vníma ako skúšku politickej kultúry. Myslí si, že hlasovaním sa rozhodne, či sa na posty v parlamente bude pozerať cez prácu alebo stranícke dohody. Namietal, že návrh nie je dostatočne odôvodnený a nebol prediskutovaný. Ešte pred začiatkom schôdze avizoval, že pokiaľ sa návrh na jeho odvolanie neodhlasuje, nebude sa pri hlasovaniach prezentovať. Zopakoval, že v prípade, ak dôjde k jeho odvolaniu, odíde z poslaneckého klubu Hlasu-SD, no v strane zostane.

Zdroj: Info.sk, TASR
