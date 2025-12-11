Poslanci rozhodujú o konci Ferenčáka na čele výboru, hlasovanie je tajné
Poslanci parlamentu vo štvrtok dopoludnia hlasujú o návrhu na odvolanie Jána Ferenčáka (Hlas-SD) z funkcie predsedu Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti. Hlasovanie je tajné.
Návrh na odvolanie Ferenčáka podali poslanci za Hlas-SD. Na poste ho chcú nahradiť Petrom Kmecom (Hlas-SD). „Vzhľadom na to, že poslanec Kmec si začal uplatňovať mandát poslanca NR SR, navrhujeme odvolanie poslanca Ferenčáka z funkcie predsedu výboru pre európske záležitosti, keďže poslanec Kmec má dlhoročné skúsenosti, roky odbornej praxe, veľmi dobré kontakty a dobré meno v diplomatickej oblasti,“ odôvodňovali.
Ferenčák komunikáciu Hlasu o jeho odvolaní kritizoval. Svoje odvolávanie vníma ako skúšku politickej kultúry. Myslí si, že hlasovaním sa rozhodne, či sa na posty v parlamente bude pozerať cez prácu alebo stranícke dohody. Namietal, že návrh nie je dostatočne odôvodnený a nebol prediskutovaný. Ešte pred začiatkom schôdze avizoval, že pokiaľ sa návrh na jeho odvolanie neodhlasuje, nebude sa pri hlasovaniach prezentovať. Zopakoval, že v prípade, ak dôjde k jeho odvolaniu, odíde z poslaneckého klubu Hlasu-SD, no v strane zostane.
Ján Ferenčák odchádza z poslaneckého klubu Hlas-SD
Poslanec Ján Ferenčák odchádza z poslaneckého klubu Hlas-SD. Uviedol to vo štvrtok na brífingu po tom, ako ho parlament na návrh poslancov z Hlasu-SD odvolal z čela výboru pre európske záležitosti.
SaS: Zmena pri tzv.kajúcnikoch znemožní boj proti organizovanej kriminalite
SaS kritizovala aj ďalšie zmeny, ktoré pribudli do návrhu novely Trestného zákona.
Vo veku 92 rokov zomrela folkloristka Helena Jurasovová
Vo veku 92 rokov zomrela folkloristka, choreografka a tanečná pedagogička Helena Jurasovová. Patrila k najvýraznejším osobnostiam choreografie detského ľudového tanca na Slovensku.
Poslanci Národnej rady (NR) SR odvolali Jána Ferenčáka (Hlas-SD) z funkcie predsedu parlamentného výboru pre európske záležitosti.
PS považuje návrh na nový trestný čin za protiústavný nezmysel
Opozičné hnutie PS považuje návrh na zavedenie nového trestného činu popierania mierového usporiadania po druhej svetovej vojne za protiústavný nezmysel.