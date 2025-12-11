Prečo policajné auto prešlo do protismeru? Služobná Toyota RAV4 narazila do protiidúceho auta
Všetky záchranné zložky zasahovali pri dopravnej nehode, ktorá sa stala vo štvrtok v ranných hodinách v Dvoroch nad Žitavou v okrese Nové Zámky.
Pri zrážke služobného motorového vozidla polície s osobným autom sa zranila jedna osoba, informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Tomáš Havetta.
Policajti sa v služobnom motorom vozidle Toyota RAV 4 presúvali na preverenie oznámenia. Z doposiaľ presne nezistených príčin pri prejazde zákrutou prešli do protismeru a narazili do protiidúceho vozidla Škoda Octavia, potvrdil Havetta. Pri dopravnej nehode sa zranil 63-ročný vodič Škody Octavie, ktorý bol prevezený do nemocnice.
Dychové skúšky u policajtov boli s negatívnym výsledkom. Prítomnosť alkoholu u vodiča bude zisťovaná odberom krvi. Na miesto sa presúva vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.
Fotografia z miesta nehody
V okrese Lučenec zišiel z cesty autobus, skončil v priekope
V okrese Lučenec zišiel z cesty autobus, skončil v priekope. Informuje o tom polícia, ktorá zasahuje na mieste dopravnej nehody.
Majerský: V debatách o vstupe Krátkeho do klubu KDH sa blížime do finálne
Diskusia o vstupe nezaradeného poslanca Národnej rady SR Rastislava Krátkeho do opozičného klubu KDH sa blíži do finále.
SHMÚ vydal pre celé Slovensko výstrahy, platia až do štvrtka
Výstraha podľa meteorológov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity.
Najobľúbenejšie mená novorodencov v roku 2025: Je medzi nimi aj to vaše?
Preferencie rodičov sa oproti roku 2024 výrazne nezmenili.