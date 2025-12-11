Trump požaduje, aby CNN získala nových majiteľov v rámci predaja Warner Bros
Americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že chce zabezpečiť, aby spravodajská televízia CNN získala nového majiteľa v rámci predaja spoločnosti Warner Bros Discovery (WBD). S veľkou pravdepodobnosťou to bude jeho spriaznená spoločnosť Paramount. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Spoločnosť Netflix v piatok oznámila dohodu o prevzatí filmových štúdií a streamovacej divízie spoločnosti WBD. Podľa dohody by WBD ešte pred dokončením svojho predaja odpredala CNN a ďalšie káblové televízne služby. Spoločnosť Paramount následne predložila vlastnú konkurenčnú ponuku na kúpu Warner Bros za vyššiu sumu.
Generálnym riaditeľom Paramountu je David Ellisom, syn Trumpovho spojenca Larryho Ellisona. Televízia CNN je zároveň kritická voči krokom súčasného amerického prezidenta.
„Myslím si, že akákoľvek dohoda by mala byť – malo by byť garantované a isté, že CNN je jej súčasťou alebo že bude predaná samostatne,“ povedal Trump v stredu podnikateľským lídrom v Bielom dome.
„Nemyslím si, že ľudia, ktorí práve teraz riadia túto spoločnosť a riadia CNN, čo je veľmi nečestná skupina ľudí, by mali pokračovať. Myslím si, že CNN by mala byť predaná spolu so všetkým ostatným,“ dodal.
Trump sa odchýlil od zvyklostí a vyhlásil, že sa bude podieľať na rozhodovaní vlády o schválení dohody namiesto toho, aby túto otázku nechal tak ako doteraz výlučne na ministerstve spravodlivosti.
Správy amerických médií naznačujú, že obaja uchádzači, ktorých Trump vo svojich vyjadreniach označil za „dobré spoločnosti“, lobovali za svoje ponuky priamo v Bielom dome a u prezidenta.
Trump má dlhodobo nepriateľský vzťah s CNN a ďalšími významnými spravodajskými médiami, označuje ich za „falošné správy“ a opakovane na ne útočí na sociálnych sieťach.
Netflix je naopak úzko spojený s demokratmi a jeho zakladateľ Reed Hastings je významným darcom Demokratickej strany.
